Descarriló un tren del Belgrano Cargas en Santa Fe

Una formación del Belgrano Cargas descarriló antes de las 5 de este jueves en la ciudad de Santa Fe, en inmediaciones de Pasaje Irala, entre las avenidas Presidente Perón y López y Planes. Como consecuencia del siniestro, varios vagones quedaron volcados y un árbol resultó alcanzado por el tren.

El episodio provocó interrupciones en el tránsito de la zona oeste de la capital provincial. La avenida López y Planes permanece cortada en ambas manos, al igual que las calles San Lorenzo, Saavedra y Francia. En tanto, la avenida Presidente Perón está habilitada para circular.

Operarios de Trenes Argentinos trabajan para retirar los vagones afectados y volver a encarrilar las unidades que quedaron fuera de las vías. Las tareas podrían demandar varias horas. Se trata del segundo descarrilamiento registrado en octubre y del sexto desde junio en la ciudad, una reiteración que vuelve a poner en discusión el impacto del tren de cargas en la circulación urbana.

Informe de Matías Arrieta.