Descarriló un tren del Belgrano Cargas en Santa Fe
El siniestro ocurrió antes de las 5 en la zona de Pasaje Irala. Operarios trabajan para retirar las unidades afectadas, mientras rigen interrupciones en la circulación vehicular en el oeste de la capital provincial.
29/10/2026 | 10:27Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Tren del Belgrano cargas en Santa Fe.
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Audio. Descarriló un tren del Belgrano Cargas en Santa Fe
Cadena 3 Rosario
Una formación del Belgrano Cargas descarriló antes de las 5 de este jueves en la ciudad de Santa Fe, en inmediaciones de Pasaje Irala, entre las avenidas Presidente Perón y López y Planes. Como consecuencia del siniestro, varios vagones quedaron volcados y un árbol resultó alcanzado por el tren.
El episodio provocó interrupciones en el tránsito de la zona oeste de la capital provincial. La avenida López y Planes permanece cortada en ambas manos, al igual que las calles San Lorenzo, Saavedra y Francia. En tanto, la avenida Presidente Perón está habilitada para circular.
Operarios de Trenes Argentinos trabajan para retirar los vagones afectados y volver a encarrilar las unidades que quedaron fuera de las vías. Las tareas podrían demandar varias horas. Se trata del segundo descarrilamiento registrado en octubre y del sexto desde junio en la ciudad, una reiteración que vuelve a poner en discusión el impacto del tren de cargas en la circulación urbana.
Informe de Matías Arrieta.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una formación del Belgrano Cargas descarriló en Santa Fe.
¿Quiénes están trabajando en el lugar? Operarios de Trenes Argentinos están realizando las tareas de recuperación.
¿Cuándo ocurrió el descarrilamiento? Sucedió antes de las 5 de este jueves.
¿Dónde se produjo el incidente? En inmediaciones de Pasaje Irala, entre las avenidas Presidente Perón y López y Planes.
¿Por qué es relevante el descarrilamiento? Es el segundo registrado en octubre y el sexto desde junio, lo que genera preocupación sobre el impacto del tren de cargas en la circulación urbana.