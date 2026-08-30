En vivo

La Cadena del Gol

Banfield vs. River

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Banfield vs. River

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Racing (C) vs. Colón

Santa Fe

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Una figura del fútbol italiano se une al Galatasaray en un traspaso millonario

El extremo portugués Rafael Leão ha sido transferido al Galatasaray desde el AC Milan por 44 millones de dólares, con un contrato de cuatro años y un salario de 11,6 millones anuales.

30/08/2026 | 09:59Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Rafael Leão completa traspaso de 44 millones de dólares a Galatasaray

FOTO: Rafael Leão completa traspaso de 44 millones de dólares a Galatasaray

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El extremo portugués Rafael Leão concretó el domingo su traspaso al Galatasaray por 38 millones de euros (44 millones de dólares), proveniente del AC Milan.

Galatasaray anunció la incorporación del ex MVP de la Serie A mediante un contrato de cuatro años, que incluye un salario neto de 10 millones de euros (11,6 millones de dólares) por temporada.

Además, el club turco informó que el 20% de cualquier futura venta del jugador se destinará al AC Milan.

Leão, de 27 años, fue reconocido como el MVP de la liga italiana cuando contribuyó al triunfo del Milan en la Serie A durante la temporada 2021-22, aunque ha enfrentado problemas de lesiones y un rendimiento irregular en los últimos años.

En el reciente Mundial, Leão proporcionó un centro con efecto que resultó en un cabezazo decisivo de Gonçalo Ramos en el tiempo añadido, asegurando la victoria 2-1 de Portugal sobre Croacia, lo que les permitió avanzar a los octavos de final.

Lectura rápida

¿Quién se ha transferido al Galatasaray?
Rafael Leão ha sido transferido al Galatasaray.

¿Cuánto ha costado el traspaso?
El traspaso de Leão ha costado 38 millones de euros, equivalentes a 44 millones de dólares.

¿Qué contrato ha firmado?
Firmó un contrato de cuatro años con un salario neto de 10 millones de euros por temporada.

¿Qué porcentaje de futuras ventas irá al Milan?
El 20% de cualquier futura venta de Leão se pagará al AC Milan.

¿Cómo fue su desempeño reciente?
Leão fue MVP de la Serie A en 2021-22, pero ha tenido problemas de lesiones y un rendimiento inconsistente.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf