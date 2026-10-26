Tello, Falcón Pérez y Ramírez, los candidatos para Boca - River

Los árbitros Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Nicolás Ramírez son los candidatos a ser designados para dirigir el próximo fin de semana el superclásico del fútbol argentino entre Boca y River, por la penúltima fecha del Torneo Clausura.

Las designaciones de la fecha 15 del campeonato se conocerán este martes en su totalidad.

Los tres cuentan con antecedentes:

Tello impartió justicia en dos derbis oficiales en 2021, en el marco de la Copa de la Liga, con un saldo de dos empates en La Boca. El último, sin embargo, derivó en la clasificación del "Xeneize" a los cuartos de final de la competencia.

El bahiense es el que más clásicos arbitró en el Clausura con cuatro ya que estuvo en Independiente – San Lorenzo, Talleres – Belgrano, Racing – Independiente y Banfield – Lanús.

Falcón Pérez arbitró un empate 1-1 en el Estadio Monumental y una victoria por 3-2 de Boca en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024, en Córdoba.

El mundialista, con seis, es el juez que más clásicos arbitró en 2026 ya que estuvo en los dos Estudiantes – Gimnasia y Central – Newell’s; más Huracán – San Lorenzo e Independiente Rivadavia – Gimnasia de Mendoza durante el Apertura.

El 21 de septiembre de ese año, Ramírez estuvo presente en la victoria por 1-0 de River en La Bombonera y, en 2025, comandó el triunfo del "Millonario" por 2-1 en Núñez.

Ramírez solo tiene un clásico dirigido en el año, que fue Lanús – Banfield durante el Apertura.