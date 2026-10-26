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Tello, Falcón Pérez y Ramírez, los candidatos para Boca - River

Los tres cuentan con antecedentes en el superclásico del fútbol argentino. Este martes se conocerán los jueces de la penúltima fecha del Clausura.

26/10/2026 | 18:17Redacción Cadena 3

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Tello cuenta con muchas chances de arbitrar el clásico

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Los árbitros Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Nicolás Ramírez son los candidatos a ser designados para dirigir el próximo fin de semana el superclásico del fútbol argentino entre Boca y River, por la penúltima fecha del Torneo Clausura.

Las designaciones de la fecha 15 del campeonato se conocerán este martes en su totalidad.

Los tres cuentan con antecedentes:

Tello impartió justicia en dos derbis oficiales en 2021, en el marco de la Copa de la Liga, con un saldo de dos empates en La Boca. El último, sin embargo, derivó en la clasificación del "Xeneize" a los cuartos de final de la competencia.

El bahiense es el que más clásicos arbitró en el Clausura con cuatro ya que estuvo en IndependienteSan Lorenzo, TalleresBelgrano, RacingIndependiente y BanfieldLanús.

Falcón Pérez arbitró un empate 1-1 en el Estadio Monumental y una victoria por 3-2 de Boca en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024, en Córdoba.

El mundialista, con seis, es el juez que más clásicos arbitró en 2026 ya que estuvo en los dos EstudiantesGimnasia y CentralNewell’s; más HuracánSan Lorenzo e Independiente RivadaviaGimnasia de Mendoza durante el Apertura.

El 21 de septiembre de ese año, Ramírez estuvo presente en la victoria por 1-0 de River en La Bombonera y, en 2025, comandó el triunfo del "Millonario" por 2-1 en Núñez.

Ramírez solo tiene un clásico dirigido en el año, que fue LanúsBanfield durante el Apertura.

Lectura rápida

¿Quiénes son los árbitros candidatos para el superclásico? Los árbitros candidatos son Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Nicolás Ramírez.

¿Cuándo se conocerán las designaciones? Las designaciones se conocerán este martes.

¿Qué antecedentes tiene Tello en clásicos? Tello arbitró dos derbis en 2021 con un saldo de dos empates en La Boca.

¿Cuántos clásicos ha dirigido Falcón Pérez? Falcón Pérez ha dirigido seis clásicos en 2026.

¿Qué clásico dirigió Ramírez en el año? Ramírez dirigió un clásico entre Lanús y Banfield durante el Apertura.

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