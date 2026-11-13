Rulli, titular y capitán ante Uruguay

Este viernes la Selección inicia su etapa post Lionel Messi con un clásico en la Bombonera. El amistoso ante Uruguay marcará el comienzo de un ciclo que ya tiene a su técnico, Lionel Scaloni, confirmado hasta 2030.

Este reinicio que enfrenta el plantel también ocurre en un contexto de recambio en los nombres que habitualmente eran titulares, e incluso marca una rotación en sus capitanes.

Sin Messi, Otamendi y Di María, los nuevos líderes del equipo son “Cuti” Romero, “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez.

Sin embargo, entre ausencias y lesiones, ninguno de los tres será titular y la cinta estará a cargo de Gerónimo Rulli.

El camino de Rulli en la Selección

Lionel Scaloni explicó que la elección de Rulli como capitán es una manera de reconocer su presencia y su experiencia en el equipo.

Rulli, actualmente en el Manchester City, tuvo su debut en la Selección Mayor en 2018 -de la mano del DT nacido en Pujato-. Desde ese día, formó parte de casi todas las citaciones que tuvo la Scaloneta.

Su única ausencia -en cuanto a torneos conquistados- fue la Copa América 2021. En ese momento los arqueros fueron Martínez, Armani y Musso.

En el Mundial 2022 y en la Copa América 2024 estuvo junto a Martínez y Armani. Mientras que para el 2026, el trío designado para la cita mundialista mutó a Martínez, Rulli y Musso.

Hoy será el arquero titular y el capitán en el amistoso ante Uruguay.