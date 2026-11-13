Eisenkot exige respeto por la comunidad árabe en medio de tensiones políticas en Israel
El líder opositor Gadi Eisenkot criticó la campaña de Netanyahu contra la minoría árabe, tildándola de "racista y violenta", y defendió la dignidad de un sector que representa el 21% de la población israelí.
FOTO: Gadi Eisenkot
Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- El líder opositor israelí y aspirante a primer ministro, Gadi Eisenkot, solicitó este viernes que se respete a la minoría árabe de Israel, en respuesta a los intentos de su rival Benjamin Netanyahu y otros miembros de la derecha de deslegitimar a los legisladores árabes, acusándolos de tener vínculos con Hamás.
Eisenkot calificó esta campaña como "racista y violenta" y afirmó que no permitirá que se difame "a todo un sector", según reportes de DW y Noticias Argentinas. En un mensaje en la red social X, Eisenkot enfatizó que, aunque se puede discrepar o incluso despreciar a ciertos representantes de los partidos árabes, no se debe permitir que se difame a toda la comunidad. Recuerda que los ciudadanos árabes constituyen el 21 por ciento de la población del país.
El opositor subrayó que "intentar arrinconarlos y embarrarlos como grupo es un acto contrario al sentido de Estado", y que deshonra la Declaración de Independencia y los valores que Israel defiende como un Estado judío y democrático.
En el mismo mensaje, Eisenkot reveló que el jueves se reunió con Netanyahu, aunque no ofreció detalles sobre la conversación. Se limitó a comentar que dejó claro que no tolerará la falta de supervisión en asuntos críticos.
Lectura rápida
¿Quién pidió respeto por la comunidad árabe?
Gadi Eisenkot, líder opositor israelí y aspirante a primer ministro.
¿Qué calificó Eisenkot como racista?
La campaña de Netanyahu que deslegitima a los legisladores árabes.
¿Qué porcentaje de la población representan los árabes en Israel?
El 21 por ciento de la población israelí.
¿Qué hizo Eisenkot tras reunirse con Netanyahu?
Dejó claro que no tolerará la falta de supervisión en asuntos de seguridad.
¿Cuántos escaños obtuvieron los partidos árabes en las elecciones?
19 escaños en total, lo que representa una sexta parte del parlamento.
[Fuente: Noticias Argentinas]