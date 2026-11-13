Eisenkot exige respeto por la comunidad árabe en medio de tensiones políticas en Israel

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- El líder opositor israelí y aspirante a primer ministro, Gadi Eisenkot, solicitó este viernes que se respete a la minoría árabe de Israel, en respuesta a los intentos de su rival Benjamin Netanyahu y otros miembros de la derecha de deslegitimar a los legisladores árabes, acusándolos de tener vínculos con Hamás.

Eisenkot calificó esta campaña como "racista y violenta" y afirmó que no permitirá que se difame "a todo un sector", según reportes de DW y Noticias Argentinas. En un mensaje en la red social X, Eisenkot enfatizó que, aunque se puede discrepar o incluso despreciar a ciertos representantes de los partidos árabes, no se debe permitir que se difame a toda la comunidad. Recuerda que los ciudadanos árabes constituyen el 21 por ciento de la población del país.

El opositor subrayó que "intentar arrinconarlos y embarrarlos como grupo es un acto contrario al sentido de Estado", y que deshonra la Declaración de Independencia y los valores que Israel defiende como un Estado judío y democrático.

En el mismo mensaje, Eisenkot reveló que el jueves se reunió con Netanyahu, aunque no ofreció detalles sobre la conversación. Se limitó a comentar que dejó claro que no tolerará la falta de supervisión en asuntos críticos.