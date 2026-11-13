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¿Cambia la regla de los penales?

Se buscaría eliminar los rebotes en la pena máxima durante el tiempo reglamentario. ¿Cuales son los motivos? Los detalles.

13/11/2026 | 16:15Redacción Cadena 3

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Quieren eliminar los rebotes

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Una propuesta que podría modificar una de las acciones más tradicionales del fútbol está siendo analizada por FIFA. Según informa BBC Sport, Pierluigi Collina, histórico árbitro italiano y actual presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, estudia la posibilidad de eliminar los rebotes en los lanzamientos de penal durante el tiempo reglamentario.

La iniciativa busca modificar la dinámica de los penales, ya que Collina considera que el delantero cuenta con una ventaja excesiva frente al guardameta cuando tiene la posibilidad de aprovechar un rebote. Bajo esta propuesta, si el arquero consigue detener el lanzamiento o el balón impacta directamente en uno de los postes, la jugada terminaría inmediatamente.

De esta manera, los atacantes ya no tendrían una segunda oportunidad para marcar tras un rechazo del portero o un rebote en el poste. La medida, de prosperar, representaría un cambio importante en el reglamento y modificaría la forma en que se ejecutan y defienden los penales en el fútbol mundial.

Por ahora, se trata de una propuesta en análisis y no de una regla aprobada por la FIFA. La posibilidad de implementarla deberá pasar por los organismos correspondientes antes de convertirse en una modificación oficial del reglamento.

Lectura rápida

¿Qué propuesta está analizando la FIFA? La FIFA está analizando la posibilidad de eliminar los rebotes en los lanzamientos de penal durante el tiempo reglamentario.

¿Quién está detrás de esta propuesta? La propuesta está siendo impulsada por Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA.

¿Cuándo se podría implementar esta medida? Por ahora, es solo una propuesta en análisis y no hay una fecha definida para su implementación.

¿Dónde se aplicaría esta modificación? La modificación afectaría al reglamento del fútbol mundial en los lanzamientos de penal.

¿Por qué se considera esta medida? Se considera para evitar que los delanteros tengan una ventaja excesiva al aprovechar rebotes tras un lanzamiento de penal.

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