¿Cambia la regla de los penales?

Una propuesta que podría modificar una de las acciones más tradicionales del fútbol está siendo analizada por FIFA. Según informa BBC Sport, Pierluigi Collina, histórico árbitro italiano y actual presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, estudia la posibilidad de eliminar los rebotes en los lanzamientos de penal durante el tiempo reglamentario.

La iniciativa busca modificar la dinámica de los penales, ya que Collina considera que el delantero cuenta con una ventaja excesiva frente al guardameta cuando tiene la posibilidad de aprovechar un rebote. Bajo esta propuesta, si el arquero consigue detener el lanzamiento o el balón impacta directamente en uno de los postes, la jugada terminaría inmediatamente.

De esta manera, los atacantes ya no tendrían una segunda oportunidad para marcar tras un rechazo del portero o un rebote en el poste. La medida, de prosperar, representaría un cambio importante en el reglamento y modificaría la forma en que se ejecutan y defienden los penales en el fútbol mundial.

Por ahora, se trata de una propuesta en análisis y no de una regla aprobada por la FIFA. La posibilidad de implementarla deberá pasar por los organismos correspondientes antes de convertirse en una modificación oficial del reglamento.