Microbrew.ar: Innovadora plataforma con IA mejora fermentaciones en cervecerías artesanales

La industria cervecera artesanal enfrenta importantes desafíos en la gestión microbiológica de la fermentación, proceso crucial para garantizar la calidad y competitividad de sus productos. En este contexto, un equipo de científicos del CONICET, liderado por el investigador Diego Libkind en el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC), desarrolló la plataforma Microbrew.ar. Este innovador sistema integra una aplicación móvil y web, diseñada para optimizar la reutilización de levaduras cerveceras, lo que no solo reduce costos, sino que también mejora la eficiencia y sostenibilidad de la producción.

La reutilización de levaduras permite multiplicar la biomasa inicial entre tres y cinco veces, lo que facilita su cosecha y posterior uso en nuevos lotes. Esta práctica contribuye a disminuir la generación de residuos y a mejorar la rentabilidad de los productores. Según Libkind, "los trabajos de vinculación con el sector cervecero han demostrado que el recuento de levaduras y su reutilización controlada generan un impacto positivo en la reducción de costos y en la estandarización de productos".

Sin embargo, la implementación de controles adecuados para la reutilización de levaduras en microcervecerías ha resultado ser un reto, debido a la falta de infraestructura y personal capacitado. Julieta Burini, especialista en microbiología y parte del proyecto, destacó que los controles necesarios son difíciles de mantener sin un laboratorio adecuado. Esta brecha motivó el desarrollo de Microbrew.ar, que busca facilitar estos procesos mediante tecnología accesible.

Para la reutilización segura de levaduras, es fundamental realizar recuentos celulares y evaluar la viabilidad, lo que tradicionalmente requiere equipos costosos y conocimientos técnicos. Microbrew.ar busca simplificar este proceso, permitiendo que las microcervecerías realicen estas prácticas de manera sistemática y eficiente. La plataforma no solo registra los datos de producción, sino que también proporciona información útil para la toma de decisiones, mejorando así la calidad de la producción cervecera.

Microbrew.ar se desarrolla en colaboración con la empresa de software INNQUBE, y se complementa con el diseño de un dispositivo óptico portátil llamado Brewscopio. Este equipo, de bajo costo y fácil uso, está destinado a capturar imágenes estandarizadas de levaduras, facilitando el recuento y la estimación de viabilidad sin necesidad de un microscopio. "El Brewscopio busca reemplazar el microscopio tradicional, proporcionando una herramienta accesible para las cervecerías", explicó Libkind.

La aplicación de Microbrew.ar también está en desarrollo, incorporando funciones de recuento automático de imágenes. Esto permitirá estimar la concentración celular y la viabilidad de las levaduras a partir de fotografías, reduciendo el tiempo y la dependencia de la formación técnica. "Detrás de esta automatización hay un trabajo científico complejo que asegura precisión y repetibilidad", agregó Libkind.

La información recopilada a través de la plataforma no solo se convierte en un recurso valioso para cada cervecería, sino que también permite construir una base histórica de fermentaciones, facilitando la comparación de lotes y la identificación de tendencias. "Esto transforma decisiones que antes dependían de la experiencia personal en decisiones respaldadas por datos objetivos", concluyó Libkind.

En términos de impacto, Microbrew.ar promete no solo beneficios económicos, como la reducción de costos y el aumento de la consistencia de las fermentaciones, sino también beneficios ambientales al disminuir el descarte de levadura, un residuo orgánico significativo. Los investigadores prevén expandir la plataforma a otros mercados y procesos fermentativos en el futuro.

El equipo detrás de Microbrew.ar está conformado por un grupo multidisciplinario que incluye a Diego Libkind, Carlos Bertoli, Clara Bruzone, Juan I. Eizaguirre y Julieta Burini, quienes combinan experticias en microbiología, ciencia de datos y desarrollo de software.