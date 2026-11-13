Trueno regresa a Buenos Aires con un gran show en el Movistar Arena en abril de 2027

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- Trueno ha confirmado su regreso a Buenos Aires para ofrecer un espectáculo el 11 de abril de 2027 en el Movistar Arena, en colaboración con Fenix Entertainment. Este evento marcará una nueva etapa en su carrera, coincidiendo con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, "TURR4ZO".

La preventa exclusiva para clientes de Tarjeta Naranja iniciará el lunes 16 de noviembre a las 10. Los usuarios podrán optar por pagar en tres cuotas sin interés y disfrutar de un 15% de descuento si utilizan tarjeta de débito.

Tras esta fase, la venta general estará disponible en movistararena.com.ar, aceptando todos los métodos de pago y manteniendo los mismos beneficios.

Con solo 24 años, el artista ha forjado una carrera internacional destacándose con hits como "MAMICHULA", que ha acumulado más de 700 millones de reproducciones, además de otros sencillos como "DANCE CRIP" y "REAL GANGSTA LOVE", este último alcanzó el Top 10 Global de Spotify. Sus álbumes "BIEN O MAL" y "EL ÚLTIMO BAILE (DELUXE)" también han superado los mil millones de reproducciones, mientras que "TRANKY FUNKY" y "FRESH" le otorgaron dos Latin Grammy consecutivos.

En los últimos años, Trueno ha llevado su música a escenarios de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, España y varios países de Latinoamérica. Algunas de sus actuaciones más memorables incluyen el Fuji Rock Festival, SummerStage en Central Park, Nueva York, y una gira por el Reino Unido como telonero de Gorillaz. También participó en el famoso programa estadounidense "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

El lanzamiento de "TURR4ZO", que debutó en el puesto número cuatro del ranking Top Global Albums Debut de Spotify, representa el inicio de una nueva fase para el músico, quien actualmente se encuentra de gira por Latinoamérica y España. Además, colabora con artistas de renombre como Gorillaz, J Balvin, Young Miko y Cypress Hill.

Agencia NA