Confirmaron un muerto, 30 heridos y dos desaparecidos por la explosión de un caño de gas en Lanús

FOTO: Explosión en Remedios de Escalada: 20 heridos y un incendio devastador en Lanús

Una explosión seguida de un incendio provocó una tragedia este viernes en el centro de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. El saldo confirmado por el Municipio es de una persona fallecida, 30 heridos y dos desaparecidos. Entre los lesionados, siete sufrieron quemaduras graves y debieron ser trasladados de urgencia a distintos hospitales de la zona.

El estallido se produjo en medio de trabajos de renovación de la red de distribución de gas. Según la información oficial, una máquina tuneladora utilizada por la empresa Exgadet, contratada por MetroGAS, dañó una cañería y provocó una fuga que derivó posteriormente en la explosión.

Las imágenes registradas en el lugar mostraron llamas de gran intensidad y una importante columna de fuego. Varias dotaciones de bomberos y equipos de emergencia trabajaron para controlar el incendio y asistir a las víctimas.

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A través de un comunicado, el Municipio de Lanús brindó detalles sobre la secuencia del incidente y cuestionó el procedimiento seguido por la empresa contratista.

Según la reconstrucción oficial, la rotura de la cañería ocurrió a las 9:44, mientras que la explosión fue reportada a las 10:52 a través del Sistema de Emergencias local.

El personal de Exgadet habría comunicado el daño al servicio interno de MetroGAS, en lugar de dar aviso inmediato a los organismos de emergencia. Para las autoridades municipales, esa decisión provocó la pérdida de un tiempo valioso que podría haberse utilizado para evacuar preventivamente el sector.

La fiscal que interviene en la causa ordenó la demora de dos directivos de MetroGAS, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

El Municipio también había informado que, durante las primeras horas del operativo, se trabajaba para controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia los inmuebles linderos.

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Walter, un comerciante de la zona que presenció el estallido, contó que un almacén de la esquina quedó destruido. "Fue una explosión, como un misil. Justo lo vi", dijo entre lágrimas. También señaló que la detonación alcanzó a un edificio de enfrente.

Otra vecina contó que ya había calles cortadas por los trabajos en las cañerías y que los bomberos llegaron rápidamente. Andrés, otro residente de la zona, dijo que escuchó tres detonaciones y que había un fuerte olor a gas.

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• Dos detenidos por la explosión y el incendio en Remedios de Escalada

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, informó este viernes que dos personas fueron detenidas por la explosión y el posterior incendio en la localidad de Remedios de Escalada, mientras que advirtió: "Seguramente se violaron los protocolos de emergencia".

"No se activó el sistema local de emergencia", remarcó Arale en declaraciones televisivas, mientras que confirmó que la Justicia ordenó la captura de dos sospechosos, que pertenecerían a Metrogas.

Los Bomberos todavía trabajaban en el lugar para sofocar y evitar la propagación del fuego a inmuebles linderos.

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Informe de Ariel Rodríguez y Mauricio Conti.