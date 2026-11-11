Murió Carlos Babington

El fútbol argentino está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Babington este miércoles a los 77 años.

Símbolo e ídolo absoluto de Huracán, el exmediocampista zurdo dejó su huella en el club de Parque Patricios, institución donde tuvo un recorrido único como futbolista, entrenador y presidente.

Su pico de gloria con la camiseta del "Globo" llegó en 1973, cuando se consagró campeón del Torneo Metropolitano en el histórico equipo dirigido por César Luis Menotti.

Tras un paso por el fútbol de Alemania, regresó a la institución y completó más de una década en dos etapas (1969-1974 y 1978-1982), para luego jugar en Estados Unidos y retirarse en Junior de Colombia en 1983.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su talento lo llevó además a vestir la camiseta de la Selección Argentina, disputando el Mundial de Alemania 1974, donde anotó un gol.

En su faceta como director técnico, que inició en Platense en 1986, logró convertirse en un especialista en ascensos: devolvió a Huracán a Primera División en dos oportunidades (1989/90 y 1999/00) y repitió la hazaña al frente de Banfield (1992/93).

A lo largo de su carrera en los bancos de suplentes, también dirigió a clubes de peso como Racing, River, Chacarita y el León de México.

Su vínculo con el club de sus amores sumó un capítulo complejo durante su gestión como presidente entre 2006 y 2011.

Tras su salida de la dirigencia, enfrentó una causa judicial por presunta administración fraudulenta que distanció su relación con los hinchas y le impidió regresar al Estadio Tomás Adolfo Ducó en sus últimos años.

Pese a los controversiales momentos institucionales, la partida del "Gringo" deja un profundo dolor en el ambiente futbolístico y en la memoria de quienes disfrutaron de su fina zurda en la cancha.