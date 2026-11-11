Emotivo saludo de León XIV tras cerrar la misa en Luján: "Gracias, Argentina; me sentí como en casa"
Ante una multitud reunida frente a la Basílica de Luján, el Papa recordó a Francisco y se definió como un papa "por adopción" al cerrar su visita al país con una bendición.
11/11/2026 | 12:13Redacción Cadena 3
FOTO: El papa León XIV se despidió ante 3,5 millones de personas en la Basílica de Luján. (Foto: NA)
El papa León XIV cerró su visita a la Argentina con una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján. Al término de la celebración, recordó al papa Francisco y agradeció la acogida que recibió durante el viaje. "¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!", expresó.
El pontífice dio gracias a Dios por lo vivido en el país, al que llamó “cuna de nuestro querido papa Francisco”. También agradeció a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, y a las personas, familias y comunidades que participaron de los encuentros o los siguieron por los medios de comunicación.
León XIV evocó la tradición de la Virgen de Luján. Recordó que la imagen llegó en una carreta y, según el relato, "se quedó para siempre con ustedes". Dijo que, como sucesor de Pedro, debía continuar su misión en otros lugares y aseguró a los fieles que se llevaba a todos en su corazón.
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Al bendecir al país, vinculó el manto celeste y blanco de la Virgen con los colores de la bandera argentina. Mencionó los cerros y valles del norte, los glaciares del sur, los ríos y las selvas del este y las cordilleras del oeste. Invitó a los pueblos de esas regiones a dar gracias por los dones recibidos y a anunciar el Evangelio con alegría.
"Gracias por recibirme con tanto cariño. Me he sentido como en casa", dijo. Luego afirmó que, desde ese momento, la Argentina tenía dos papas, “uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, en alusión a Francisco y a sí mismo.
Antes de partir, pidió a los fieles que siguieran unidos en Cristo, rezaran unos por otros y se encomendaran a Nuestra Señora de Luján. "¡Hasta siempre, mi querida Argentina!", concluyó.
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Lectura rápida
¿Quién cerró su visita a Argentina? El papa León XIV cerró su visita a Argentina.
¿Qué evento se realizó al final de su visita? Se realizó una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján.
¿A quién recordó durante la misa? Recordó al papa Francisco.
¿Qué tradición evocó el papa? Evocó la tradición de la Virgen de Luján.
¿Qué mensaje dejó a los fieles antes de partir? Pidió que siguieran unidos en Cristo y se encomendaran a Nuestra Señora de Luján.