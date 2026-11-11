Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre, el clima en Córdoba se caracteriza por un ambiente cálido y soleado. La temperatura actual es de 28°, con una sensación térmica similar, lo que indica un día agradable para disfrutar al aire libre. La humedad se mantiene en un 44%, lo que contribuye a la sensación de calor moderado. Además, la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla suavemente desde el noroeste a 0.45 m/s.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 16° y una máxima que podría llegar hasta los 36°. Este rango de temperaturas sugiere un aumento notable hacia la tarde, ideal para actividades recreativas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la presión atmosférica se sitúa en 1016 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

El pronóstico extendido para los próximos días muestra un cambio en las condiciones climáticas. Para el jueves 12 de noviembre, se espera un cielo nublado con una mínima de 20° y una máxima de 36°. El viernes 13 de noviembre, las lluvias serán protagonistas, con una mínima de 21° y una máxima de 37°, lo que podría afectar las actividades al aire libre. El sábado 14 de noviembre, se anticipan lluvias moderadas, con temperaturas que oscilarán entre 21° y 31°.

Finalmente, el domingo 15 de noviembre, el clima se mantendrá fresco con una mínima de 19° y una máxima de 31°, y se prevén lluvias ligeras. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos de Córdoba aprovechar el buen clima de este miércoles antes de que lleguen las precipitaciones en los días siguientes.