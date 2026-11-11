Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre, el clima en Santa Fe se caracteriza por un ambiente cálido y agradable. La temperatura actual es de 27°, con una sensación térmica que alcanza los 28°. La humedad se sitúa en un 66%, lo que contribuye a la sensación de calor. El cielo presenta algunas nubes dispersas, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros. El viento sopla desde el este a una velocidad de 4 m/s, lo que aporta un leve alivio a las altas temperaturas.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 21° y una máxima que podría llegar a los 30°. Este rango térmico indica un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la humedad presente.

Para el resto de la jornada, se prevé que las condiciones se mantengan estables, con cielos parcialmente nublados y sin probabilidades de lluvia. La presión atmosférica se encuentra en 1014 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable. Es un buen momento para disfrutar de la tarde en Santa Fe, ya sea en parques, plazas o en actividades recreativas.

En el pronóstico extendido, los próximos días también se presentan con temperaturas elevadas. Para el jueves 12 de noviembre, se anticipa una mínima de 23° y una máxima de 34°, con cielos parcialmente nublados. El viernes 13 de noviembre, la situación cambia con la llegada de lluvias moderadas, donde se espera una mínima de 22° y una máxima de 35°. El fin de semana también se prevé inestable, con lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 20° y 30°.