Fernando Bravo, sobre su encuentro con el Papa: "Rompí en un llanto de emoción"

Fernando Bravo fue uno de los protagonistas de la misa que el papa León XIV celebró en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. El periodista estuvo a cargo de la primera lectura, un pasaje de la profecía de Ezequiel, y describió la experiencia como un momento de profunda emoción, marcado por la posibilidad de participar de la ceremonia frente al Santo Padre.

“En realidad, la multitud no me interesaba. Me interesaba el Papa y cumplir el cometido de la lectura de la primera lectura de la misa de la mejor manera, con la calma que se necesita, con la profundidad y el contenido que significa leer la liturgia para un oficio religioso y, además, frente al Santo Padre”, explicó en diálogo con Cadena 3 Rosario.

El periodista contó que la invitación llegó directamente del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien lo convocó para participar de la celebración. “Me dijo: ‘Me gustaría que usted sea aquí, en la misa de Buenos Aires, el lector de la primera lectura’. Le respondí: ‘Qué honor, sinceramente se lo agradezco’”, recordó. Antes de aceptar, consultó con su amigo, el cardenal cordobés Ángel Rossi, quien lo alentó a asumir la propuesta.

Bravo también tuvo la oportunidad de saludar al Papa antes de la misa, cuando León XIV se acercó a un grupo de participantes de la ceremonia. “Le di la mano, le besé la mano y le dije: ‘Gracias, Su Santidad, por traer este mensaje de paz a nuestro país’. Nos miramos a los ojos y rompí en un llanto de emoción porque fue un momento altísimo”, relató.

Durante la entrevista, el periodista también analizó el contenido de los mensajes que el Pontífice transmitió durante su visita al país. Consideró que sus discursos tuvieron características particulares y mencionó las referencias a la corrupción, el narcotráfico y el cuidado de la palabra institucional. “El Papa ha dicho acá lo que no dijo en otros países. Acá habló de muchas cosas”, sostuvo.

En ese sentido, planteó dudas sobre el impacto que tendrán esas palabras una vez que León XIV deje la Argentina. También cuestionó las reacciones de algunos sectores que aplaudieron mensajes que, según su mirada, los interpelaban directamente. Como ejemplo, mencionó las referencias al sindicalismo, la corrupción y el trabajo. “Hay gente que se ha enriquecido a costa de tener hace 40 años la titularidad de un gremio. ¿Y eso qué fue?”, preguntó.

Finalmente, Bravo consideró que el mensaje del Papa propone una conducta que alcanza a todos los sectores de la sociedad. “Es una línea de conducta que tiene que ver con la espiritualidad, con Cristo y con todo lo que el Papa enarbola como discurso personal”, afirmó. Y advirtió que habrá quienes tomen esas palabras como una oportunidad de reflexión y quienes, una vez terminada la visita, continúen actuando de la misma manera.

Entrevista de Alberto Lotuf.