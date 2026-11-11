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Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, será despedido en Santa Fe este miércoles

Marcos Camino, acordeonista y cofundador de Los Palmeras, falleció a los 76 años. Su velorio se llevará a cabo en Santa Fe este miércoles, donde se espera la presencia de amigos y familiares.

11/11/2026 | 08:11Redacción Cadena 3

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Marcos Camino y su hijo.

FOTO: Marcos Camino y su hijo.

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El ámbito musical argentino atraviesa un momento de profunda tristeza con el fallecimiento de Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras y destacado acordeonista, quien dejó este mundo a los 76 años el pasado martes. La noticia ha conmocionado a seguidores y colegas por igual, dado el impacto que tuvo en la música tropical argentina.

De acuerdo a la información que maneja la Agencia Noticias Argentinas, las primeras indagaciones policiales sugieren que el artista se habría quitado la vida en su estudio de grabación, donde fue hallado. Este trágico suceso ha generado una gran repercusión en el público y en el medio artístico.

El grupo musical que Marcos ayudó a fundar emitió un comunicado oficial, expresando su dolor y recordando su legado. En el mensaje, resaltaron: "Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre".

Asimismo, en el comunicado pidieron privacidad para la familia en este difícil momento, afirmando: "Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información". También agradecieron las muestras de cariño y el apoyo recibido.

¿Cuándo y dónde será el último adiós?

El velorio de Marcos Camino se llevará a cabo este miércoles 11 de noviembre en Santa Fe, en la Sala 3 de Sentir, de 14 a 18 horas. La página oficial de Los Palmeras extendió una invitación a sus seguidores para que puedan rendir homenaje al músico, señalando: "Gracias por acompañar con respeto y cariño".

Lectura rápida

¿Quién fue Marcos Camino?
Marcos Camino fue un destacado acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, influyente grupo de música tropical argentina.

¿Cuándo falleció?
Falleció el martes 10 de noviembre a los 76 años.

¿Cómo murió?
Las primeras informaciones indican que se habría quitado la vida en su estudio de grabación.

¿Dónde será el velorio?
El velorio se realizará en la Sala 3 de Sentir, en Santa Fe.

¿Cuándo se llevará a cabo el último adiós?
El último adiós está programado para este miércoles 11 de noviembre, de 14 a 18 horas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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