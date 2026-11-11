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Baja 1000: Polvoorde de Ford se quedó con la clasificación en Santa Anita

Con una Raptor estableció la marca de 2.34.868s que le da el derecho de encabezar el orden de partida de la gran cita mexicana, el próximo viernes. Lo escoltaron Ampudia y Thompson. Y Vildosola Sr., de 73 años, descolló para encabezar la 'Legend'. Mañana, se realiza la Contingencia con los argentinos.

11/11/2026 | 02:30Redacción Cadena 3

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Polvoorde fue el más veloz en Santa Anita y largará primero el viernes

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Christopher Polvoorde, de 26 años, a bordo de una Ford Raptor, se adjudicó la Clasificación de Trophy Truck llevada a cabo hoy en el 'Circuito Los Gavilanes' de Santa Anita y se ganó el derecho a encabezar el orden de partida de la 59ª Baja 1000 que comienza el próximo viernes 13 de noviembre en la Ciudad de San José del Cabo, Baja California, México.

La jornada fue calurosa (29°C) a pesar del cielo semi nublado y una cantidad de público que se calculo en más de 10 mil personas acompañó al evento que dejó de ser privado, por primera vez, para abrir sus puertas gratuitamente a los espectadores que disfrutaron el espectáculo.

El joven californiano fue el penúltimo de los 8 coches de la división estelar en salir a la pista de arena de 5 millas y marcó el gran registro de 2.34.868s que lo dejó como líder y no pudo bajar el campeón Alan Ampudia que, con otra Raptor, quedó a 1.610s del líder.

Detrás de ambos, se colocaron Adam Householder -Chevrolet- +5.206s, Kevin Thompson -Mason- +5.737s, Luke McMillin -Mason- +6.834s, Bryce Menzies -Mason- +7.225s, Dodge Poelman -Ford- +14.828 y Ryan Arciero -1Nine Industries- +15.199s.

En las demás divisiones combinadas como Grupo 1, que largarán a continuación el viernes, descolló el veterano de 73 años Gustavo Vilodosola -Mason- registrando 2.36.540s a solo 1.672s del mejor tiempo del día marcado por Polvoorde. Impresionante.

A 'Don Gustavo', le siguieron: Hellund +5.0s, Beal +9.4s, Lawrence +9.8s y Steele +10.1s.

Mañana, en San José, con todas las categorías -incluida, la de los argentinos Olmedo, Olmedo, Villagra y López, está prevista la 'Contingencia' en la Av. Centenario.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa, desde Baja California Sur, México. 

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