Darthés, condenado a prisión por abuso pero de compras en Brasil: por qué nunca fue arrestado

Juan Darthés (cuyo nombre real es Juan Pacífico) fue captado en las últimas horas de compras en un shopping de Río de Janeiro, acompañado por su esposa María Leone.

Las imágenes, difundidas por el programa SQP, muestran al actor con gorra, jean oscuro y bolsas en la mano, apenas seis meses después de que la Justicia brasileña confirmara por tercera vez su condena a seis años de prisión por abuso sexual.

Pese a la sentencia firme, el actor nunca fue detenido ni pasó una noche en prisión.

Por qué sigue en libertad

La condena, dictada en régimen semiabierto (permite salir de día para trabajar o estudiar y regresar a la noche al penal), quedó firme en mayo de 2026 luego de que el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazara los planteos de la defensa. Sin embargo, el abogado de Darthés presentó de inmediato un recurso de queja por recurso denegado.

Según explicó Martín Arias Duval, abogado de Thelma Fardin junto a Carla Junquera, ese recurso —que rara vez se concede— es el único trámite pendiente que impide que la prisión se haga efectiva.

“No está detenido ni duerme en la cárcel, tiene que resolverse por recurso denegado”.

Si la Justicia rechaza ese último recurso, Darthés deberá ingresar al penal y cumplir la condena.

El largo camino judicial

Thelma Fardin denunció públicamente en 2018 que Darthés la había abusado en 2009 en Nicaragua, durante una gira de Patito Feo. El actor se trasladó de inmediato a Brasil, país donde nació y donde no podía ser extraditado.

La causa pasó al fuero brasileño. Tras una absolución en primera instancia (que no negó el abuso sino que cuestionó el acceso carnal), en 2024 fue condenado en segunda instancia a seis años de prisión. Esa decisión fue ratificada en 2025 y nuevamente en mayo de 2026.

Fardin, quien actualmente estudia Derecho y está en pareja con el actor Nicolás Riera, calificó el proceso como “una carrera de obstáculos” y valoró el resultado como “muy reparador”.

El caso de Juan Darthés se transformó en uno de los más emblemáticos del movimiento de actrices argentinas contra la violencia de género. Mientras la Justicia brasileña define el último recurso, el actor continúa su vida en libertad en Río de Janeiro.