Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de few clouds, con una temperatura actual de 26°. La sensación térmica es similar, alcanzando también los 26°. La humedad se sitúa en un 63%, lo que genera una sensación de calidez. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy miércoles 11 de noviembre

Para este miércoles 11 de noviembre, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 30°. Las condiciones meteorológicas indican cielos despejados a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable. La brisa del norte se mantendrá, contribuyendo a la sensación de calor. La humedad, aunque moderada, no será un factor que afecte significativamente el confort térmico.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 12 de noviembre, se espera una mínima de 22° y una máxima de 34°, con cielos despejados. Para el viernes 13, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 35°, aunque se anticipan lluvias moderadas. El sábado 14, la mínima será de 21° y la máxima de 30°, con lluvias moderadas nuevamente. El domingo 15, se prevé una mínima de 22° y una máxima de 32°, con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 16, la mínima descenderá a 16° y la máxima será de 27°, con lluvias de alta intensidad.