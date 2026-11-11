FOTO: Santiago del Estero: mujer descubre que su expareja dormía en el tanque de agua de su casa

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- Una mujer del barrio Siglo XXI, en la zona sur de la capital de Santiago del Estero, enfrentó una situación inesperada: descubrió que su expareja había estado ingresando a su hogar durante la noche y utilizaba el tanque de agua como refugio para dormir.

La inusual secuencia ocurrió en una vivienda de la Manzana 65, donde la propietaria comenzó a escuchar ruidos extraños en el techo durante las dos noches siguientes a su separación.

Ante la sospecha de que su expareja estaba accediendo sin su consentimiento, la mujer decidió solicitar ayuda policial.

Los efectivos se presentaron en el lugar y realizaron una inspección en el techo y la zona del tanque de agua. Allí encontraron un par de zapatillas negras y una frazada, que presuntamente el hombre utilizaba para ocultarse durante la noche.

A pesar de que inicialmente no tenía intenciones de presentar una denuncia penal, el caso fue derivado a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar.

Se supo que la expareja se encuentra en situación de calle y también fue echado de la casa de su madre, lo que podría explicar su decisión de refugiarse en el tanque de agua.

La fiscal Silvia Jaime Luna tomó medidas urgentes y ordenó la instalación de un botón antipánico en el celular de la mujer, para garantizar su seguridad y permitirle solicitar asistencia ante cualquier eventualidad.