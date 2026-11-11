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Santiago del Estero: mujer descubre que su expareja dormía en el tanque de agua de su casa

Una mujer del barrio Siglo XXI llamó a la policía tras escuchar ruidos en su techo. Al llegar, encontraron zapatillas y una frazada en el tanque de agua, donde el hombre se refugiaba.

11/11/2026 | 11:33Redacción Cadena 3

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Santiago del Estero: mujer descubre que su expareja dormía en el tanque de agua de su casa

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Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- Una mujer del barrio Siglo XXI, en la zona sur de la capital de Santiago del Estero, enfrentó una situación inesperada: descubrió que su expareja había estado ingresando a su hogar durante la noche y utilizaba el tanque de agua como refugio para dormir.

La inusual secuencia ocurrió en una vivienda de la Manzana 65, donde la propietaria comenzó a escuchar ruidos extraños en el techo durante las dos noches siguientes a su separación.

Ante la sospecha de que su expareja estaba accediendo sin su consentimiento, la mujer decidió solicitar ayuda policial.

Los efectivos se presentaron en el lugar y realizaron una inspección en el techo y la zona del tanque de agua. Allí encontraron un par de zapatillas negras y una frazada, que presuntamente el hombre utilizaba para ocultarse durante la noche.

A pesar de que inicialmente no tenía intenciones de presentar una denuncia penal, el caso fue derivado a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar.

Se supo que la expareja se encuentra en situación de calle y también fue echado de la casa de su madre, lo que podría explicar su decisión de refugiarse en el tanque de agua.

La fiscal Silvia Jaime Luna tomó medidas urgentes y ordenó la instalación de un botón antipánico en el celular de la mujer, para garantizar su seguridad y permitirle solicitar asistencia ante cualquier eventualidad.

Lectura rápida

¿Qué descubrió la mujer?
La mujer descubrió que su expareja se escondía en el tanque de agua de su casa.

¿Dónde ocurrió el hecho?
El hecho tuvo lugar en el barrio Siglo XXI, en la zona sur de Santiago del Estero.

¿Qué encontró la policía?
La policía encontró zapatillas y una frazada en el tanque de agua.

¿Qué medidas se tomaron?
Se instaló un botón antipánico en el celular de la mujer para su seguridad.

¿Por qué el hombre se escondía?
El hombre se encontraba en situación de calle y había sido echado de la casa de su madre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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