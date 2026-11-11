FOTO: Detenido en Palermo: un bombero con acceso a operativos del papa León XIV

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- Tomás Natenzon, el bombero arrestado en Palermo durante los operativos por la visita del papa León XIV, fue indagado este martes por la jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Rívolo en Comodoro Py. Se ha confirmado que trabaja en una empresa de radio y comunicación, lo que le daba acceso a los preparativos.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, Natenzon, de 25 años, declaró pero no respondió preguntas. Sin embargo, ofreció explicaciones relevantes sobre su trabajo en comunicaciones y su labor como bombero.

En su defensa, el joven argumentó que trabaja para los bomberos de Vuelta de Rocha y en una empresa de radio y comunicación, que le habría proporcionado acreditaciones. Según sus declaraciones, "Tenía cuatro pulseras de acceso al lugar que no se las escanearon".

Además, se mencionó que ya había realizado instalaciones del sistema de radio y comunicación en el Monumento de los Españoles, Don Orione y el Episcopado.

Respecto a los hallazgos durante el allanamiento en su domicilio, se destacó que el arma encontrada está legalmente autorizada: "Es totalmente legítimo".

También se subrayó que no tiene antecedentes penales, aunque posee un expediente por atención psiquiátrica, pero "no es un chico peligroso".

Se espera que el siguiente paso en su proceso penal sea una evaluación por parte del Cuerpo Médico Forense, junto con nuevos testimonios y oficios que certifiquen si era verídica la información sobre su acceso al lugar.

Este miércoles, se espera la declaración en Comodoro Py de la jefa del cuartel de bomberos de Vuelta de Rocha.

Por el momento, Natenzon, de 25 años, continuará detenido mientras se aguarda el resultado de los análisis solicitados.

Natenzon fue arrestado el domingo 8 de noviembre en las cercanías del Monumento de los Españoles, donde circulaba en una moto con patente y credenciales falsas, así como con balizas policiales y diversos elementos de comunicación.

Durante el allanamiento a su vivienda, se incautaron una pistola de calibre 9 milímetros, municiones y cargadores de distintos calibres, una credencial apócrifa con la leyenda "enlace Vaticano" a su nombre, bases de cargadores HT y de radiofrecuencia, 43 equipos de trunking, baterías HT, equipos de radiofrecuencia, radios, "chapa y placa de jerarquía policial", una chapa patente alusiva a radioaficionado, dos cámaras corporales, tres notebooks, dos computadoras, una tablet, dos celulares y documentación relevante para la investigación.

La causa ha sido caratulada como "Intimidación Pública y Falsificación de documento público", y todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia.