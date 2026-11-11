Estudiantes y Rivadavia luchan por el título en la Supercopa Argentina este jueves

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este jueves en una nueva edición de la Supercopa Argentina.

El encuentro está programado para las 20 y se llevará a cabo en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, y el partido podrá ser visto a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado para el partido es Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

Estudiantes llega a este encuentro en un mes que podría ser inolvidable, ya que en poco más de 15 días se medirá contra Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América. En el ámbito local, el "Pincha" tuvo una floja participación en el Torneo Clausura, donde fue eliminado en la fase regular al no ubicarse entre los mejores ocho de la Zona A.

Los dirigidos por Alexander Medina lograron su clasificación a la Supercopa Argentina tras conquistar el título del año pasado en el Trofeo de Campeones, en el que superaron en un apretado encuentro a Platense.

Por su parte, Independiente Rivadavia ha sido uno de los protagonistas del fútbol argentino en este año, al competir hasta el final por el título de Campeón de Liga, que finalmente fue ganado por Boca al finalizar primero en la tabla anual.

El equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, se ganó el derecho a disputar este encuentro por su histórico título en la Copa Argentina 2025.