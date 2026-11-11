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La espiritualidad hermética y su impacto en la imaginación histórica

Un viaje a los orígenes de la espiritualidad hermética y su relevancia en la búsqueda del conocimiento.

11/11/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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La espiritualidad hermética y su impacto en la imaginación histórica

FOTO: La espiritualidad hermética y su impacto en la imaginación histórica

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En los primeros siglos después de Cristo, los egipcios se reunían en casas y santuarios para practicar una forma de liberación espiritual que ha perdurado a lo largo de los siglos. Estos seguidores de Hermes Trismegisto, un legendario maestro de sabiduría, se sumergían en una serie de tratados filosóficos que, aunque fragmentarios, ofrecen un vistazo a una antigua tradición de conocimiento. En su obra, Wouter J. Hanegraaff se adentra en estos textos, revelando que se trata de ejercicios destinados a sanar el alma de las ilusiones que la mente crea.

La senda hermética, que promueve una profunda transformación de la consciencia, es presentada como un camino hacia la percepción de la auténtica naturaleza de la realidad. Los practicantes de esta tradición aseguraban que, a través de visiones, exorcismos y renacimientos espirituales, podían unirse a la belleza divina del bien y la verdad, alcanzando así el conocimiento salvador de la gnosis.

Este libro, publicado por ATALANTA en 2026, no solo es un ensayo sobre la espiritualidad hermética, sino también una reflexión sobre su impacto en la historia del pensamiento. En un contexto contemporáneo donde la búsqueda de significado y conexión espiritual es cada vez más relevante, la obra de Hanegraaff invita a los lectores a explorar cómo estas antiguas prácticas pueden ofrecer respuestas a las inquietudes modernas.

La relevancia de la espiritualidad hermética en la actualidad radica en su capacidad para conectar con la búsqueda humana de la verdad y el entendimiento. En un mundo saturado de información y superficialidad, este enfoque ofrece una alternativa que invita a la introspección y al autoconocimiento. La obra de Wouter J. Hanegraaff se convierte así en un puente entre el pasado y el presente, recordándonos que la sabiduría ancestral puede iluminar nuestro camino en la búsqueda de la autenticidad.

Ficha del libro:

| Campo | Información |

|-------------------|-----------------------------|

| Género | Ensayo |

| Editorial | ATALANTA |

| Año de edición | 2026 |

| ISBN | 9791399218015 |

| Idioma | Español |

| Nº de páginas | 674 |

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