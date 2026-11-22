FOTO: La Orquesta Escuela Mediterránea se presenta este domingo en el Teatro del Libertador

La Orquesta Escuela Mediterránea presenta este domingo en el Teatro del Libertador San Martín, en la ciudad de Córdoba.

El concierto de cierre de año "La Mediterránea se va de Mambo" comienza a las 19 horas, comentó en Cadena 3 María José Patiño, una de las responsables del proyecto.

Por su parte, el director de la orquesta, Camilo Santostefano, comentó que el evento contará con la participación de más de 400 chicos, quienes interpretan una variedad de obras musicales.

La metodología del proyecto se basa en la colaboración entre el sector público y privado. "Nosotros estamos convencidos de esa metodología y de ese modelo que el Estado no lo puede todo solo y el privado tampoco lo puede si no le abren las puertas", señaló Patiño.

La propuesta musical de este domingo incluye un programa integrado por obras de música latinoamericana, combinando estilos académicos con folclóricos. "La novedad para este año es que todos los niveles, los grupos que conforman a la Orquesta Escuela Mediterránea van a estar juntos sobre el escenario todo el tiempo", destacó Santostefano.

El objetivo del proyecto va más allá de la música. "Creemos que el niño, cualquiera que sea de donde venga, se merece tener el mejor profesor y el mejor instrumento", concluyó Patiño, reafirmando el compromiso de la orquesta con la educación y el desarrollo de los jóvenes.

Entrevista de Chema Forte en "Amamos Argentina".