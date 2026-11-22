El pianista argentino Horacio Lavandera ofrecerá su nuevo proyecto musical el próximo viernes 27 de noviembre a las 20 horas en el Teatro del Libertador de la ciudad de Córdoba, en una presentación que combina obras de distintos universos sonoros.

Su nueva propuesta -"Cine al piano: Star Wars, Chopin, Piazzolla y más"- reúne piezas vinculadas al cine, la música clásica y composiciones propias del artista.

En el marco de su visita a los estudios de Cadena 3, el músico señaló que su faceta de compositor es menos conocida que la de intérprete, aunque destacó que la obra Tango Rey sonará el 27 de noviembre en la ciudad alemana de Tubinga a cargo de dos pianistas, y adelantó que también evalúa estrenar una creación propia esa noche. En su repertorio cordobés figuran las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, una obra de gran complejidad que viene trabajando hace más de dos décadas y que forma parte de numerosos filmes.



Poli Caradaghian, Horacio Lavandera y Chema Forte, en los estudios de Cadena 3.

El programa previsto para el escenario cordobés suma selecciones de Chopin —vinculadas al cierre de la película El pianista— y una transcripción para piano de Star Wars que el intérprete desarrolló durante cuatro años para llevar una partitura orquestal a dos manos. A ello se añade música argentina, entre ellas una pieza que el compositor Osvaldo Golijov le envió hace veinte años para sus conciertos y una obra de Astor Piazzolla presente en la película Doce monos.

Al repasar sus comienzos, Lavandera recordó que creció en un entorno familiar ligado a la música, con antecedentes que se remontan a su tatarabuelo —quien tuvo una tienda de pianos en Galicia antes de radicarse en Argentina—, sus bisabuelos, su tía abuela pianista y su padre. También evocó anécdotas de su infancia, como su frustración a los ocho años ante un acorde de George Gershwin que no alcanzaba a cubrir y su esfuerzo por adaptarse a los pedales del piano.

El artista remarcó además el impacto que tuvo en su recorrido haber conocido a Martha Argerich a los quince años y haber trabajado luego con figuras como Daniel Barenboim y Maurizio Pollini, así como su experiencia becado por España. Finalmente, destacó el valor de cruzar estilos —desde la vanguardia y la música clásica hasta arreglos de Los Beatles y su apertura del festival de Cosquín en 2023— manteniendo siempre el rigor y la pasión por el oficio.

Mirá la nota completa en los estudios de Cadena 3

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Entrevista de "Amamos los domingos".