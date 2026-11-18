El ex ayudante de campo de Marcelo Gallardo, Matías Biscay, que no viajó a Ecuador para quedarse en Argentina, va a iniciar su carrera de DT y está analizando ofertas entre las que suena fuerte la de Tigre que lo tentó para suceder a Diego Dabove. Biscay acompañó a Gallardo desde sus inicios en Nacional de Montevideo, hasta el ciclo reciente en River que terminó a inicios de este año cuando se dio la renuncia del Muñeco.

Biscay, de 52 años, que hizo todas las inferiores en River junto a Gallardo y Hernán Buján, el otro ayudante del Muñeco, va a iniciar su carrera como entrenador, ya tiene su equipo de trabajo y desde hace un mes está recibiendo ofertas y proyectos.

Hasta el momento, la más seductora fue la del Matador porque es un club que reconoce desde chico ya que es oriundo de San Fernando. Biscay quiere dirigir en la Liga Profesional y en Argentina.

Tigre, que quedó afuera de los playoffs tanto del Apertura como del Clausura, tras una campaña pobre en ambos torneos y que por ende tampoco estuvo cerca de algunas de las posibilidades de plazas por Copa, lo tiene a Biscay como candidato número 1 para hacerse cargo del equipo si es posible en el mes de diciembre. De parte del entorno de Biscay contestaron que se van a tomar un tiempo para analizar, pero que la idea seduce.