Matías Biscay deja a Gallardo y se larga como DT
El histórico ayudante del Muñeco, quien no viajó a Ecuador para sumarse al proyecto de su amigo, por temas familiares decidió trabajar en la Argentina como entrenador y recibió varias ofertas, entre ellas, una muy firme de Tigre.
18/11/2026 | 14:48Redacción Cadena 3
FOTO: Biscay podría dirigir a Tigre
El ex ayudante de campo de Marcelo Gallardo, Matías Biscay, que no viajó a Ecuador para quedarse en Argentina, va a iniciar su carrera de DT y está analizando ofertas entre las que suena fuerte la de Tigre que lo tentó para suceder a Diego Dabove. Biscay acompañó a Gallardo desde sus inicios en Nacional de Montevideo, hasta el ciclo reciente en River que terminó a inicios de este año cuando se dio la renuncia del Muñeco.
Biscay, de 52 años, que hizo todas las inferiores en River junto a Gallardo y Hernán Buján, el otro ayudante del Muñeco, va a iniciar su carrera como entrenador, ya tiene su equipo de trabajo y desde hace un mes está recibiendo ofertas y proyectos.
Hasta el momento, la más seductora fue la del Matador porque es un club que reconoce desde chico ya que es oriundo de San Fernando. Biscay quiere dirigir en la Liga Profesional y en Argentina.
Tigre, que quedó afuera de los playoffs tanto del Apertura como del Clausura, tras una campaña pobre en ambos torneos y que por ende tampoco estuvo cerca de algunas de las posibilidades de plazas por Copa, lo tiene a Biscay como candidato número 1 para hacerse cargo del equipo si es posible en el mes de diciembre. De parte del entorno de Biscay contestaron que se van a tomar un tiempo para analizar, pero que la idea seduce.
Lectura rápida
¿Quién es Matías Biscay? Es el ex ayudante de campo de Marcelo Gallardo que va a iniciar su carrera como director técnico.
¿Qué oferta está considerando Biscay? Está analizando la oferta de Tigre para suceder a Diego Dabove.
¿De dónde es Matías Biscay? Es oriundo de San Fernando, Argentina.
¿Por qué Tigre lo considera candidato? Tigre quedó afuera de los playoffs y Biscay es el candidato número 1 para hacerse cargo del equipo en diciembre.
¿Cuánto tiempo lleva recibiendo ofertas? Biscay está recibiendo ofertas y proyectos desde hace un mes.