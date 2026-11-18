A tres días del debut en la Bille Jean King Cup, el equipo argentino femenino capitaneado por Paola Suárez se entrenó este miércoles en el Ariake Colosseum, de Tokio, donde el recuerdo de Diego Maradona se hizo presente en la indumentaria de una de las jugadoras que afrontarán la serie contra Japón.

Luciana Moyano, la cordobesa de 21 años que fue medalla de bronce en los pasados Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, lució este miércoles una camiseta similar a la que Diego utilizó en el inolvidable Mundial de México 1986, aquel de la “Mano de Dios” y el gol de todos los tiempos ante Inglaterra, donde la Selección Argentina se consagró campeón mundial.

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@LMoyano27 entrenando con la ?? del Diego ?????? https://t.co/7CvWPtnDhB — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 18, 2026

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Como la tenista argentina tiene como sponsor a la misma marca que visitó al equipo argentino en aquella Copa del Mundo, la empresa “Le Coq Sportif”, este miércoles se entrenó con una particular indumentaria, similar a las camisetas utilizadas en México ’86, con el número “10” en su espalda.

Moyano, ubicada en el puesto 527° del ranking WTA, integra el equipo femenino nacional que jugará este 21 y 22 de noviembre en Tokio la serie de la Billie Jean King Cup ante Japón. Sus compañeras, todas debutantes en esta competencia, serán Florencia Urrutia (464°), la tandilense Sol Larraya Guidi (1.046), la más joven del equipo, con 18 años y Justina González Daniele, la mejor ubicada en el ranking, en el puesto 422°.

El equipo argentino, dirigido por Paola Suárez, buscará dar un paso hacia el ascenso al Grupo Mundial I, luego de conseguir la clasificación en abril, cuando obtuvo una de las plazas disponibles en la Zona Américas I disputada en Ibagué, Colombia.