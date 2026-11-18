Los clubes de las Series A y B del Campeonato Brasileño que no estén al día con el pago de salarios de jugadores y cuerpo técnico comenzarán la temporada con tres puntos negativos a partir de 2028. La medida, aprobada por la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) este 17 de noviembre durante la quinta reunión con representantes de los clubes en Río de Janeiro, forma parte del endurecimiento del Fair Play Financiero.

Los equipos deberán demostrar a la Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF, la agencia del Fair Play Financiero) que cumplen con sus obligaciones laborales hasta 20 días antes del inicio de la Liga. Si no lo hacen, arrancarán la competición con -3 puntos en la tabla.

La fiscalización no se limita al inicio: la ANRESF realizará controles mensuales. Las sanciones se agravan según el tiempo de retraso:

– 30 días: prohibición de registrar nuevos jugadores (transfer ban) hasta regularizar. – 60 días: transfer ban durante toda una ventana de fichajes. – 90 días: pérdida adicional de 3 puntos (aplicada en la misma temporada si se constata hasta la 19ª jornada; de lo contrario, en la siguiente).

Se tienen en cuenta salarios bajo contrato laboral (CLT), derechos de imagen, primas, bonos, FGTS, INSS, Impuesto a la Renta y otras obligaciones laborales de atletas, comisión técnica y empleados.

Actualmente, según datos de la propia ANRESF, alrededor de 20 clubes de las Series A y B presentan algún tipo de atraso. En la élite figuran, entre otros, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo y Vitória. La regla busca acabar con la cultura de impagos y forzar una gestión más responsable, en un contexto en el que muchos clubes han registrado déficits operativos pese al crecimiento de ingresos.

La decisión se enmarca en el Sistema de Sustentabilidad Financiera de la CBF y en el avance hacia la creación de una Liga de Fútbol de Brasil. Para la Serie B ya existen medidas relacionadas con el programa de apoyo (PARF) que pueden aplicarse antes, y la CBF también eliminó el límite de partidos para transferencias entre clubes de la misma división.

La medida entrará en vigor plena en 2028 para la Serie A, dando margen a los clubes para ordenar sus finanzas antes de la implementación de las sanciones más severas.