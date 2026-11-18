La Justicia de Villa Constitución condenó a Joel Maximiliano Valienti a 10 años de prisión efectiva por su participación en un violento robo ocurrido en la localidad de Pavón y por comercialización de estupefacientes. La sentencia fue dictada el 18 de noviembre de 2026 por la jueza Marisol Usandizaga, quien homologó el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la defensa.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Ramiro Martínez y comprendió los delitos de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo y por haber sido cometido en poblado y en banda, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y comercialización de estupefacientes.

Uno de los hechos que sustentaron la condena ocurrió el 5 de septiembre de 2024, alrededor de las 23, en una vivienda de calle Bolivia al 200, en Pavón. Según la reconstrucción fiscal, Valienti ingresó al inmueble junto con otras personas, luego de que los atacantes derribaran la puerta de una patada. Una vez dentro, armados con una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros, golpearon a una de las víctimas con la culata en la cabeza y sujetaron del cuello a otra para exigirle dinero.

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Los asaltantes se apoderaron de tres teléfonos celulares y una gorra, y escaparon minutos después, cuando llegó al lugar la hermana de una de las víctimas. Durante la huida efectuaron al menos un disparo. Parte del grupo se movilizaba en un automóvil Fiat Siena gris oscuro, conducido por Valienti, mientras que otros lo hacían en una motocicleta. Tras una persecución policial, el condenado fue detenido en la intersección de Almafuerte y Pública 2, en Empalme Villa Constitución.

A este episodio se sumó una investigación por comercialización de cocaína y marihuana, actividad que, según la Fiscalía, Valienti desarrollaba bajo la modalidad de vendedor ambulante desde al menos el 27 de agosto de 2024 hasta el 25 de abril de 2025, junto con otras personas que integraban una misma estructura dedicada a la venta de drogas.

En el marco de los allanamientos realizados en distintos domicilios se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, balanzas digitales y sustancias con resultados positivos para marihuana y cocaína. Entre los elementos encontrados había frascos con marihuana, una planta de aproximadamente un metro de altura, ramas secas y envoltorios con material vegetal fraccionado. También se incautaron elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

En la vivienda de Valienti, puntualmente, los investigadores encontraron cuatro teléfonos celulares, 151.000 pesos en efectivo, una pequeña cantidad de marihuana y una balanza con resultado positivo para cocaína.

Con la homologación del acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, la jueza Usandizaga impuso finalmente la pena de 10 años de prisión efectiva, que comprende la responsabilidad penal de Valienti tanto por el asalto cometido en Pavón como por la comercialización de estupefacientes.