Boca se alista para su viaje a Barranquilla, donde el próximo sábado se enfrentará a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026. La delegación, compuesta por 33 futbolistas, tiene casi confirmada su alineación para este crucial encuentro.

El partido está programado para el 21 de noviembre a las 19:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Este evento es significativo para el club, que busca poner fin a una sequía de títulos internacionales que ya dura 18 años.

Durante la última práctica en el predio de Ezeiza, los jugadores Lautaro Blanco y Milton Delgado se entrenaron junto al grupo y están listos para ser titulares. Blanco ha superado una sobrecarga muscular, mientras que Delgado se recuperó de un esguince de rodilla.

Con ambos futbolistas confirmados, el técnico Rodolfo Arruabarrena mantiene la base del equipo que ganó 3-0 a Banfield en la semifinal de la Copa Argentina. La única duda táctica es quién será el tercer delantero que acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Alan Velasco, quien porta la camiseta número 10, compite por el puesto con Tomás Aranda y Leonel Flores.

El probable once inicial se perfila así: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda o Leonel Flores; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Con la intención de fortalecer la cohesión del grupo, Arruabarrena convocó a todo el plantel de Primera División. Después de un almuerzo en Ezeiza, la delegación tomará un vuelo chárter a las 14:00, llegando por la noche a Colombia, donde se alojarán en el Hotel Estelar Alto Prado.

El viaje incluirá a futbolistas lesionados como Agustín Marchesín y Matías Satas, así como a jugadores que no están en el plantel principal y a juveniles como Joaquín Ruiz, Camilo Rey Domenech y Rodrigo Bacidalupe.

Con 23 lugares disponibles en la planilla, diez jugadores no formarán parte del banco de suplentes durante el partido. Además, se espera un clima cálido en Barranquilla, con temperaturas de hasta 32°C y alta humedad, lo que llevó al cuerpo técnico a modificar la planificación de los entrenamientos, programándolos para las 19:30 el jueves y viernes para aclimatarse mejor.

Dado que el predio de la Federación Colombiana de Fútbol estará ocupado por el equipo de Eduardo Domínguez, Boca se entrenará en el Estadio Romelio Martínez, hogar del Barranquilla FC, de la segunda división.