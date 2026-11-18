Buenos Aires, 18 noviembre (NA) — En medio de la creciente expectativa por la elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond, la actriz británica Florence Pugh ha manifestado su interés en un rol significativo en la próxima película, que será dirigida por Denis Villeneuve y que se estrenará en 2028. La intérprete no busca ser la típica 'chica Bond', sino que desea encarnar el papel de una villana.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, Pugh se destaca como una de las actrices más mencionadas para ser el interés amoroso de Pattinson. Sin embargo, su ambición es más allá de ese papel convencional, y quiere dejar una huella en la película con una actuación fuerte y memorable.

En el evento ELLE Women in Hollywood 2026, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2026, Florence Pugh aprovechó la ocasión para felicitar a Denis Villeneuve por su elección de James Bond y expresó su deseo de ser considerada para un rol de villana. "Congratulations on finding your Bond. Nice catch. Any villains with the size of 5'4, female...?" fueron sus palabras exactas, que se traducen en: "Felicidades por haber encontrado a tu Bond. ¡Buen hallazgo! ¿Alguna villana que mida 1,63 m...?".

Pugh cuenta con la formación física necesaria para llevar a cabo intensas escenas de acción, gracias a su experiencia en películas como Thunderbolt y Black Widow. Además, ha compartido pantalla con Pattinson en Dune Part III, lo que podría facilitar una química efectiva entre ambos en el filme.

Otro aspecto a resaltar es la buena relación que mantiene con Denis Villeneuve, con quien ya ha colaborado en proyectos anteriores, lo que podría aumentar sus posibilidades de ser elegida para este nuevo desafío en la saga de James Bond.