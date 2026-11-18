Racing de Nueva Italia confirmó la continuidad de Gustavo Coleoni como entrenador del primer equipo para la temporada 2027 de la Primera Nacional.

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Nuestro presidente Manuel Ángel Pérez acaba de finalizar la reunión con Gustavo Coleoni y su representante, en la que se acordó la continuidad del "Sapo" al frente del equipo. ¡VAMOS TODOS JUNTOS POR UN GRAN 2027! ???? https://t.co/jknilm0EdK — Club Atlético Racing (@ClubARacing) November 18, 2026

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Las partes llegaron a un acuerdo luego de algunas reuniones para aclarar situaciones no sólo de contrato, sino de elegibilidad de los jugadores a llegar y las salidas en este 2026.

La Academia, que dos fechas antes se quedó afuera de todo esta temporada, ya sabe que seguirá con Coleoni quien pidió por la continuidad de algunos puestos clave como el del goleador Pablo Chavarría.