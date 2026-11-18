El "Sapo" Coleoni seguirá como técnico de Racing de Nueva Italia
El entrenador renueva su vínculo con el club albiceleste por toda la temporada 2027.
18/11/2026 | 15:26Redacción Cadena 3
FOTO: Coleoni sigue
Racing de Nueva Italia confirmó la continuidad de Gustavo Coleoni como entrenador del primer equipo para la temporada 2027 de la Primera Nacional.
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Nuestro presidente Manuel Ángel Pérez acaba de finalizar la reunión con Gustavo Coleoni y su representante, en la que se acordó la continuidad del "Sapo" al frente del equipo.
¡VAMOS TODOS JUNTOS POR UN GRAN 2027! ???? https://t.co/jknilm0EdK— Club Atlético Racing (@ClubARacing) November 18, 2026
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Las partes llegaron a un acuerdo luego de algunas reuniones para aclarar situaciones no sólo de contrato, sino de elegibilidad de los jugadores a llegar y las salidas en este 2026.
La Academia, que dos fechas antes se quedó afuera de todo esta temporada, ya sabe que seguirá con Coleoni quien pidió por la continuidad de algunos puestos clave como el del goleador Pablo Chavarría.
Lectura rápida
¿Qué equipo confirmó la continuidad de su entrenador?
Racing de Nueva Italia confirmó la continuidad de Gustavo Coleoni.
¿Quién es el entrenador confirmado?
El entrenador confirmado es Gustavo Coleoni.
¿Para qué temporada se confirmó la continuidad?
Se confirmó la continuidad para la temporada 2027.
¿Qué situación se aclaró en las reuniones?
Se aclararon situaciones de contrato y elegibilidad de los jugadores para el 2026.
¿Qué jugador clave pidió Coleoni que continúe?
Pablo Chavarría es el goleador que Coleoni pidió que continúe.