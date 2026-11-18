El gobernador de Santa Fe encabezó el lanzamiento de la próxima edición de la megamuestra agroindustrial en la Casa de Santa Fe, en Buenos Aires. El encuentro se realizará del 2 al 5 de junio en Armstrong, bajo el lema “Muestra Patria”, y reunirá a referentes del sector productivo, empresarial y político.

Durante la presentación, Maximiliano Pullaro destacó el valor de la exposición para mostrar el potencial económico y productivo de la provincia. “Para nosotros mostrar lo que es nuestro sistema productivo, el campo, la industria, nuestra identidad, nos llena de orgullo”, expresó. Además, sostuvo que esos sectores fueron “el motor productivo de la economía para que Argentina sea una nación fuerte y potente”.

El mandatario también hizo referencia a los distintos actores que contribuyeron al desarrollo nacional y mencionó al campo, la industria, las universidades públicas, los polos tecnológicos y los centros de innovación. En ese sentido, destacó el esfuerzo de quienes trabajan e invierten en el país y consideró que la exposición permite mostrar las capacidades productivas argentinas.

Al plantear la necesidad de discutir el rumbo económico, Pullaro afirmó que Agroactiva es una oportunidad para debatir políticas públicas. “Sentimos que durante años Santa Fe, con sus puertos, su infraestructura, sus productores, sus industriales, sus trabajadores, con su comercio, le hizo muy bien a Argentina, que hoy está debatiendo el modelo a futuro”, señaló.

En esa línea, planteó que la próxima edición debe servir para discutir una propuesta de desarrollo que integre distintas actividades. “Creemos que lo mejor que le puede pasar a nuestro país es que en Agroactiva se pueda discutir un modelo de país donde el campo, la industria, el comercio, la ciencia, la tecnología y nuestro sistema educativo sean los ejes fundamentales de la Argentina que viene”, manifestó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó las inversiones provinciales en infraestructura estratégica y afirmó que “de la mano de la producción, Argentina va a salir adelante”. La directora general de Agroactiva, Rosana Nardi, agradeció el acompañamiento del Gobierno santafesino y definió a la exposición como “la muestra a cielo abierto más grande de Argentina”. La edición 2027 será la número 33 y tendrá nuevamente como sede a Armstrong, donde habrá exhibiciones de maquinaria agrícola, ganadería, innovación tecnológica, rondas de negocios y capacitaciones.