Facundo Leone es un joven cordobés de tan solo 17 años que presentó su primera novela de una trilogía de libros de fantasía. Facundo, que empezó a escribir a los trece años, se encuentra cursando el último año de la secundaria mientras lleva a cabo su pasión por la escritura.

"La gema de los leones" es una trilogía de fantasía que presenta aventuras y desafíos que ponen a prueba a los personajes, en un mundo donde guerreros, magos y dragones forman parte de esta narrativa. "El ladrón", primer libro publicado, narra cómo un joven llamado Gariel se ve obligado a emprender un viaje a través del continente para salvar el mundo que conoce.

Facu comenzó a escribir impulsado por su deseo de dejar registrada una historia que imaginó desde los 9 años. “Quería escribir sobre un personaje que tuviera que viajar por un mundo de fantasía”, mencionó en diálogo con Cadena 3.

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La novela está ambientada en un mundo inventado llamado Aleriem, lleno de enanos, duendes y bosques mágicos. “La historia tiene más tensión que miedo. A veces me sorprendo de lo que ya había escrito”, agregó sobre su proceso creativo.

Leone compartió su experiencia y el proceso de escritura. “Tengo personajes dibujados y una planilla donde anoto qué pasa en cada capítulo”, explicó, destacando la importancia de la organización en su trabajo.

Sobre la percepción de sus compañeros en el colegio sobre el hecho de que él sea escritor, afirmó: “Cuando se supo que escribía, un montón de gente me apoyó. Ser o hacer algo diferente no necesariamente es algo malo”.

El Ladrón, primer libro presentado por Facundo Leone.

Facundo planea continuar su carrera como escritor mientras estudia arquitectura, manteniendo la escritura como un hobby disfrutado en su tiempo libre. Recomienda a otros jóvenes: “Cuando haces lo que te apasiona, tenés que dar lo mejor, porque siempre vas a terminar disfrutándolo.”

El joven escritor comenta que en su Instagram se pueden ver más detalles de sus novelas y lanzamientos. El Instagram es "facundo.leone.escritor".