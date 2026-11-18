Un banderazo para despedir al plantel de Belgrano
La cita es para este jueves desde las 16 en la rotonda de ingreso al camino que lleva al Centro de Formación Armando Pérez en Villa Esquiú.
18/11/2026 | 15:18Redacción Cadena 3
FOTO: Los hinchas se movilizan
Belgrano organiza para este jueves un “banderazo” para despedir al primer equipo antes del viaje a Buenos Aires para visitar a Vélez Sarsfield por el choque de los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional.
La medida es similar a la tomada antes de la partida de la delegación para enfrentar a Argentinos Juniors, durante las semifinales del Apertura que finalmente quedó en manos del Celeste.
/Inicio Código Embebido/
????? VAMOS TODOS A DESPEDIR AL PLANTEL
Este jueves 19/11, a las 16 hs, nos juntamos en Villa Esquiú para alentar a #Belgrano antes de su viaje para enfrentar a Vélez por los Octavos de Final del #Clausura2026.
¡Acompañá a la B! ? Concentramos en la rotonda de Camino al Gateado y Camino de las Cortaderas hasta el ingreso a Circunvalación.
¡Siempre juntos! ??— Belgrano (@Belgrano) November 18, 2026
/Fin Código Embebido/
La movida con los hinchas está pactada a las 16 de este jueves, concentrándose en la rotonda del Camino al Gateado y Camino de las Cortaderas hasta el ingreso a Avenida de Circunvalación, ya que el recorrido llevará luego al plantel al aeropuerto Ambrossio Taravella.
Lectura rápida
¿Qué se organiza? Un “banderazo” para despedir al primer equipo de Belgrano.
¿Quiénes participan? Los hinchas de Belgrano.
¿Cuándo se realiza? Este jueves a las 16.
¿Dónde se llevará a cabo? En la rotonda del Camino al Gateado y Camino de las Cortaderas.
¿Por qué se organiza? Para despedir al equipo antes de su viaje a Buenos Aires para enfrentar a Vélez Sarsfield.