Belgrano organiza para este jueves un “banderazo” para despedir al primer equipo antes del viaje a Buenos Aires para visitar a Vélez Sarsfield por el choque de los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional.

La medida es similar a la tomada antes de la partida de la delegación para enfrentar a Argentinos Juniors, durante las semifinales del Apertura que finalmente quedó en manos del Celeste.

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????? VAMOS TODOS A DESPEDIR AL PLANTEL Este jueves 19/11, a las 16 hs, nos juntamos en Villa Esquiú para alentar a #Belgrano antes de su viaje para enfrentar a Vélez por los Octavos de Final del #Clausura2026. ¡Acompañá a la B! ? Concentramos en la rotonda de Camino al Gateado y Camino de las Cortaderas hasta el ingreso a Circunvalación. ¡Siempre juntos! ?? — Belgrano (@Belgrano) November 18, 2026

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La movida con los hinchas está pactada a las 16 de este jueves, concentrándose en la rotonda del Camino al Gateado y Camino de las Cortaderas hasta el ingreso a Avenida de Circunvalación, ya que el recorrido llevará luego al plantel al aeropuerto Ambrossio Taravella.