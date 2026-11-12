Luna: "Es lindo seguir creciendo pero estoy cómodo en Instituto"

A Instituto se le viene la primera final de posibles cuatro, cuando el domingo 22 del corriente reciba a Huracán de Parque de los Patricios por los octavos de final del Clausura en el estadio Mario Kempes.

Alex Luna es el mejor jugador del plantel y por sus destacadas actuaciones, uno de los futbolistas más trascendentes del año dentro de un equipo que fue el mejor de la fase regular: “Disfrutamos este momento, con inteligencia, sin relajarnos”, destacó el futbolista en diálogo con La Popu.

El ex Independiente entiende como una ventaja el hecho de que el entrenador haya dispuesto casi siempre el mismo once, ventaja sobre otros equipos que aún buscan su mejor versión: “Al jugar siempre los mismos, te vas conociendo mejor con los compañeros y el otro día (contra Newell’s), nos dimos cuenta que al que le toca lo hace bien. Los que jugaron, parecían titulares y al no cambiar tanto, uno se conoce más y se hace más fácil”.

No dejó pasar la oportunidad de elogiar al presidente Juan Manuel Cavagliatto: “Juan es un padre para mí. Está en los detalles y yo estoy muy agradecido con él y Federico Bessone en que me haya traído. Estoy como en mi casa acá”.

Luna asegura que los últimos dos partidos en los que la Gloria no ganó servirán de experiencia para corregir errores, argumentando que “son errores que no nos pueden pasar en las instancias finales porque lo podemos pagar caro”.

Instituto marcó 48 goles en el año y 16 fueron marcados por los defensores. Pero cuatro de los últimos cinco los anotaron los delanteros (dos de Suárez, uno de Córdoba y otro de Tissera). “Pero ese es nuestro juego, que cualquiera puede hacer goles. Ya sea para ganar, que los haga cualquiera, hasta Marcos Ledesma”, aseguró.

Luna tiene contrato hasta 2028 en la Gloria, pero sus buenos números apetecen a diferentes clubes para este mercado de pases. Instituto jugará tres competencias en 2027: la liga loca, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, y sobre si se iba a quedar dijo: “Me gustaría seguir. Se verá lo que sea mejor para el club y para mí. Es lindo seguir creciendo pero estoy contento y cómodo en el club”.

Entrevista de La Cadena del Gol