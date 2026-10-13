El mediocampista argentino Esequiel Barco ha sido oficialmente nombrado el mejor jugador de la temporada en la liga de Rusia, durante la prestigiosa ceremonia de los premios Nikita Pavlovich Simonyan.

El reconocido ícono del fútbol brasileño, Rivaldo, tuvo el honor de entregarle el trofeo al volante, quien se formó profesionalmente en Independiente y tuvo un destacado paso posterior por River.

A sus veinticinco años, Barco llegó al Spartak de Moscú en 2024, convirtiéndose rápidamente en una pieza clave en el esquema del equipo titular.

El talentoso volante creativo participó en un total de treinta y ocho partidos oficiales, que abarcaron el torneo local, la Copa de Rusia y la Supercopa nacional en la última campaña futbolística.

Durante esta destacada temporada, el jugador argentino anotó ocho goles decisivos y proporcionó nueve asistencias claves.

Además, Barco se consagró como campeón de la Copa de Rusia, culminando un año brillante tanto a nivel colectivo como individual.

Recientemente, la dirigencia del club en la capital rusa formalizó la renovación de su contrato, extendiendo su vínculo hasta el año 2030.

El nombre de Barco había resonado fuertemente en los últimos mercados de pases como una opción valiosa para reforzar a River e Independiente.

En el inicio de la actual temporada, el talentoso futbolista ya suma un gol y una asistencia en seis compromisos disputados.

Este prestigioso galardón, otorgado por la estrella brasileña, reconoce el sobresaliente desempeño del deportista sudamericano en el fútbol europeo.