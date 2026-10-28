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El Balón de Oro de Cristiano Ronaldo en 2008 fue elegido como el mejor de todos los tiempos

El portugués, en aquel momento futbolista del Manchester United, superó ese año al argentino Lionel Messi y a Fernando Torres.

28/10/2026 | 16:35Redacción Cadena 3

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Cristiano Ronaldo con el Balón de Oro 2008.

FOTO: Cristiano Ronaldo con el Balón de Oro 2008.

El porugués terminó por encima de Messi

FOTO: El porugués terminó por encima de Messi

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El Balón de Oro de 2008 del portugués Cristiano Ronaldo, que superó al argentino Lionel Messi y al español Fernando Torres, ha sido elegido en una votación popular el mejor de todos los tiempos (“Best Of All Times”, “BOAT”), anunció este miércoles la organización del trofeo.

Esa edición, en la que Cristiano Ronaldo militaba en el Manchester United, fue la más votada, por delante de la de Messi de 2012 y la del propio delantero portugués de 2017, ya en las filas del Real Madrid.

Los trofeos de ambos jugadores se alternan en los once primeros puestos hasta que aparece un jugador diferente: el brasileño Ronaldo Nazário de 2002.

Así quedó el TOP 5:

1) Cristiano Ronaldo 2008.

2) Lionel Messi 2012.

3) Cristiano Ronaldo 2017.

4) Lionel Messi 2023.

5) Cristiano Ronaldo 2016.

Lectura rápida

¿Qué fue elegido como el mejor de todos los tiempos? El Balón de Oro de 2008 de Cristiano Ronaldo fue elegido el mejor de todos los tiempos.

¿Quiénes quedaron detrás de Cristiano Ronaldo en la votación? Lionel Messi y Fernando Torres quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

¿Cuándo se anunció esta elección? La elección se anunció este miércoles.

¿Dónde militaba Cristiano Ronaldo en 2008? En 2008, Cristiano Ronaldo militaba en el Manchester United.

¿Por qué es significativo este Balón de Oro? Es significativo porque fue la edición más votada y se considera el mejor de todos los tiempos.

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