La China Suárez habría destrozado la imagen de Martín Cirio en un programa de televisión

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- La actriz Eugenia "China" Suárez supuestamente habría vandalizado una imagen del streamer Martín Cirio durante su participación en el programa Otro día perdido, conducido por el periodista Mario Pergolini.

Cirio, al igual que Suárez, fue uno de los invitados y su fotografía forma parte de una pared que exhibe a todos los personajes que han pasado por el ciclo de entrevistas, según informaron desde la Agencia Noticias Argentinas.

La periodista Marina Calabró, quien recientemente se sentó en el sillón de Pergolini, compartió detalles sobre lo que se comenta en los pasillos de la producción de El Trece: "Me cuentan que hay una famosa que el día que fue de invitada a lo de Pergolini, cazó la foto de Martín Cirio y la destrozó", reveló en Primicias YA (América TV).

Calabró añadió: "Además, digamos, sin pudor, porque es obvio, si yo rompí una foto, es obvio que fui yo, porque fui la única que estuvo en ese camarín. Entonces alguien que lo hizo para que se sepa". La periodista continuó explicando que cuando Suárez se marchó, el camarín quedó intacto, salvo por la imagen de Cirio, que quedó destrozada.

En relación a esto, Calabró recordó que Martín Cirio fue quien apodó a la actriz como "Tatiana" durante el escándalo del Wandagate, lo que podría haber motivado su reacción: "La que rompió la foto de Martín Cirio y obligó a la producción a reponerla fue la China Suárez. Se fue del camarín y estaba todo impecable, menos el pobre Cirio que había caído en la volteada".

Según la información obtenida, la producción del late night de Pergolini tuvo que reemplazar la imagen dañada tras el incidente con la actriz.

Otro dato revelado por la producción es que otra de las imágenes también fue vandalizada con la frase "HDP robamaridos", aunque no se especificó quién fue el responsable de este acto.