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Brasil elige presidente entre Lula y Flávio Bolsonaro con un empate técnico en las encuestas
El senador registra el 51% y el mandatario el 49% de los votos válidos en los últimos sondeos. La participación será decisiva en un domingo con previsión de tormentas en parte del país. El sábado hubo movilizaciones multitudinarias.
24/10/2026 | 08:02Redacción Cadena 3
FOTO: Luis Inacio "Lula" da Silva y Flavio Bolsonaro.
Brasil elige presidente este domingo entre dos modelos antagónicos en un balotaje histótico, tras cerrar este sábado la campaña con movilizaciones multitudinarias y una elección abierta.
Flávio Bolsonaro y Lula llegan al balotaje con una diferencia mínima: tanto Datafolha, el instituto del grupo Folha, como Quaest registran un 51% de los votos válidos para el senador y un 49% para el presidente. Con un margen de error de dos puntos, ambos estudios mantienen el empate técnico.
Los candidatos concentraron sus últimas demostraciones de fuerza en el sudeste, la región más poblada del país. Lula recorrió Copacabana, en Río de Janeiro, y después cerró en la avenida Paulista, en San Pablo. Flávio Bolsonaro comenzó en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, y terminó en Barra da Tijuca, también en Río. La prensa brasileña destacó las multitudes reunidas por ambos sectores, aunque la concurrencia a los actos no permite anticipar el resultado electoral.
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Expectativa electoral en Brasil. Lula encabezó una caravana multitudinaria en Copacabana y San Pablo antes del balotaje
El presidente brasileño reunió a miles de simpatizantes en la avenida Atlántica, en una movilización que había generado expectativa por una convocatoria masiva.
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Una de las claves será cuántos electores lleguen a las urnas. Más de 33 millones faltaron a la primera vuelta y están habilitados para participar este domingo. Sus preferencias y sus motivos para ausentarse son diferentes: ninguno de los candidatos puede adjudicarse ese conjunto de votos.
Un análisis de Datafolha ayuda a dimensionar esa disputa. Entre quienes tienen mayor probabilidad de votar, Flávio Bolsonaro obtiene un 52% y Lula un 48%. Entre los electores con probabilidad media o baja de concurrir, la relación se invierte.
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Elecciones en Brasil. Flávio Bolsonaro cerró su campaña en Río con críticas al PT y la promesa de indultar a su padre
Miles de simpatizantes del candidato de derecha se concentraron en Barra da Tijuca, donde predominaron los cánticos contra Lula y las denuncias de corrupción.
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El tiempo agrega una dificultad. El Instituto Nacional de Meteorología prevé lluvias y tormentas en sectores del sur, sudeste y centro-oeste, incluidas áreas de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais. El mal tiempo podría complicar los traslados, un dato a tener en cuenta.
La votación comenzó a las ocho y terminará a las cinco de la tarde, el mismo horario que en Argentina. Desde entonces se divulgarán los resultados. El ganador podría conocerse alrededor de las ocho de la noche, tomando como referencia el balotaje de 2022, que quedó definido a las 19:56.
Informe de Marcos Calligaris.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Brasil este sábado?
Se cerró la campaña electoral con movilizaciones multitudinarias y una elección abierta entre Flávio Bolsonaro y Lula.
¿Quiénes son los candidatos en el balotaje?
Los candidatos son Flávio Bolsonaro y Lula, quienes llegan con una diferencia mínima en los votos.
¿Cuándo se llevará a cabo la votación?
La votación comenzará a las ocho y terminará a las cinco de la tarde de mañana.
¿Dónde se concentraron las movilizaciones de los candidatos?
Las movilizaciones se concentraron en el sudeste, especialmente en Río de Janeiro y San Pablo.
¿Por qué es importante la participación de los electores?
Más de 33 millones de electores faltaron a la primera vuelta y su participación es clave para definir el resultado electoral.