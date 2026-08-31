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El fin de una era Notas

El último gol de Messi con Argentina, uno de los más gritados: el 2-2 ante Egipto en el Mundial

El astro rosarino anunció su retiro de la selección este lunes, tras un magnífico Mundial que no pudo coronar. Su último tanto fue en octavos de final de la Copa del Mundo. Revivilo.

31/08/2026 | 12:55Redacción Cadena 3

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Lionel Messi celebra el gol que igualó el partido ante Egipto, por los octavos de final.

FOTO: Lionel Messi celebra el gol que igualó el partido ante Egipto, por los octavos de final.

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Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina, después de un Mundial en el que volvió a mostrar su enorme vigencia, aunque no pudo coronar el torneo con el título.

Su último gol con la camiseta albiceleste quedó marcado en uno de los partidos más recordados de la Copa del Mundo: fue el 2-2 ante Egipto, en los octavos de final. Revivilo acá, con relatos del "Bocha" Houriet.

En aquel encuentro, Messi apareció para convertir uno de los tantos más gritados por los hinchas argentinos y mantener con vida al seleccionado en un partido cargado de tensión.

El astro rosarino cerró así su recorrido goleador con Argentina en una Copa del Mundo, antes de comunicar su decisión de ponerle punto final a su etapa con el equipo nacional.

El anuncio de este lunes puso nuevamente en primer plano una carrera extraordinaria con la camiseta argentina, en la que Messi dejó una huella que trascendió los resultados y se convirtió en una de las grandes figuras de la historia del seleccionado.

Lectura rápida

¿Quién anunció su retiro de la selección argentina?
Lionel Messi anunció su retiro.

¿Cuándo se anunció el retiro?
El retiro fue anunciado este lunes.

¿Dónde se destacó Messi en su carrera internacional?
En la Copa del Mundo con la selección argentina.

¿Cómo fue su último gol con la selección?
Fue en el partido 2-2 ante Egipto en los octavos de final.

¿Por qué es importante el anuncio de Messi?
Resalta su carrera extraordinaria y la huella dejada en la historia del seleccionado.

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