León XIV en Uruguay: "Es una figura que trasciende ampliamente lo que es la creencia"

La visita del papa León XIV a Uruguay comenzará dentro de un mes y tendrá a Montevideo, Paysandú y Florida como los principales puntos de su recorrido. El enviado especial de Cadena 3, Agustín D'Adamio, anticipó desde Paysandú los detalles de una gira que luego continuará por Argentina y Perú.

El pontífice llegará primero a Montevideo, donde será recibido en la Plaza Independencia y visitará la Catedral Metropolitana. Luego viajará a Paysandú, donde el sábado 7 de noviembre celebrará una misa, y posteriormente regresará a la capital para una actividad en el barrio Casavalle y otra en el Estadio Centenario. El recorrido terminará en Florida, donde encabezará otra celebración religiosa el 8 de noviembre, día de la festividad de la Virgen de los 33.

En Florida, el secretario general de la localidad, José Luis Curbelo, destacó el entusiasmo que genera la presencia del pontífice más allá de la religión. “Es una figura que trasciende ampliamente lo que es la creencia. No solamente entusiasma creyentes, sino a los floridenses todos y también a toda la región”, sostuvo. Y agregó: “Quizás no todos los floridenses participen de lo que es la misa, actualmente que sería el evento central del Papa León XIV aquí en Uruguay, pero seguramente todos se vuelven a la calle para ver ese recorrido”.

La percepción es diferente en Montevideo, donde el carácter laico del país y una menor práctica religiosa aparecen como factores que pueden explicar una recepción más moderada. D'Adamio recogió testimonios de habitantes de la capital, entre ellos Martín, quien se definió como ateo y dijo que la visita “no me genera nada”. Sin embargo, también señaló que conoce a muchas personas que irán a verlo y consideró que, aunque no exista interés religioso, habrá respeto: “Como es una persona van a tener respeto, o sea, no importa la religión”.

La gira del Papa por Uruguay será el primer tramo de un recorrido sudamericano que también incluirá la Argentina, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de finalizar en Perú. Mientras en Uruguay la expectativa aparece atravesada por el carácter laico de la sociedad, en Argentina se prevé una convocatoria multitudinaria, especialmente para las celebraciones previstas en Córdoba y Luján.

Informe de Agustín Dadamio.