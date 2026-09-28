El papa León XIV clama por la paz en su última parada de la gira por Francia

Buenos Aires, 28 septiembre (NA) — El papa León XIV solicitó este lunes la paz mundial durante la última etapa de su gira por Francia, en la ciudad de Metz, según comunicó el Vaticano en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. En su mensaje, el Sumo Pontífice también abogó por el diálogo interreligioso, la protección de la vida y la construcción de un entorno pacífico.

Metz recibió al papa León XIV en el cuarto y último día de su viaje apostólico a Francia, siendo el escenario de un significativo encuentro interreligioso.

Durante el evento, los representantes de diversas religiones presentaron un llamamiento común enfocado en la fraternidad, la reconciliación y la dignidad humana.

La actividad se llevó a cabo en el Centro de Congresos Robert Schuman y marcó la primera actividad pública del Sumo Pontífice en esta última jornada de su visita.

El Papa arribó al centro acompañado por líderes de otras religiones, habiendo llegado a Metz a las 9:02, tras su paso por Lourdes.

Previo al discurso del Papa, los representantes de los distintos cultos presentes en el encuentro leyeron el llamamiento de Metz, un documento que expresa su compromiso de "trabajar conjuntamente por la paz, la fraternidad y la reconciliación".

Este llamado se produce en un contexto que ellos mismos describen como "un mundo marcado por los conflictos, las divisiones, las discriminaciones y las profundas transformaciones sociales y tecnológicas".

Agencia NA