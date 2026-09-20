Se corre la Maratón Internacional de Buenos Aires: participan más de 16 mil atletas

La Maratón Internacional de Buenos Aires vive este domingo una nueva edición. La competencia comenzó a las 7, con largada en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego.

El evento reúne a 16.384 corredores y cuenta con el prestigioso sello World Athletics Label, que consolida su presencia en el calendario internacional. Participan atletas de 64 países de todos los continentes: 10.615 son argentinos y 5.769 llegaron desde el exterior.

Además, están representadas las 24 jurisdicciones del país, mientras que la participación femenina alcanza a 5.246 corredoras.

Una elite internacional

La categoría de elite cuenta con atletas de Kenia, Etiopía y Ruanda. En la rama masculina, todos los participantes tienen marcas personales por debajo de las 2 horas y 9 minutos, mientras que entre las mujeres los registros son inferiores a las 2 horas y 27 minutos.

Además, tres pacers fueron designados para marcar el ritmo del grupo líder masculino.

Organizada por la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú, la competencia propone un recorrido de 42 kilómetros por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los corredores pasan por barrios como Palermo, Recoleta, Retiro, Puerto Madero y La Boca, además de sitios emblemáticos como el Obelisco, el Teatro Colón, la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana.

El secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, destacó la importancia del evento: “Nos enorgullece acompañar una competencia de esta magnitud, que convoca a corredores de distintos países y reafirma nuestro compromiso con el deporte”.

También señaló que continúan trabajando para que Buenos Aires se convierta en la Capital Mundial del Deporte 2027.

Brasil encabeza la delegación internacional con 2.769 atletas, casi la mitad de los participantes extranjeros. Junto con Chile y Uruguay, reúne 3.723 corredores, mientras que los diez países con mayor presencia suman 5.261 de los 5.769 participantes internacionales.

Los cortes de tránsito por la Maratón

La carrera genera distintos cortes de tránsito durante este domingo:

- Corte total de la avenida Pres. Figueroa Alcorta hacia el norte, entre avenida Dorrego y Julio A. Noble, desde el sábado a las 9 hasta las 14 de este domingo.

- Corte total de Carlos Pellegrini, entre avenida Corrientes y Lavalle, desde las 4 hasta las 14.

- Corte total de la avenida Pres. Roque Sáenz Peña, entre Maipú y Tte. Gral. Juan D. Perón, desde las 3 hasta las 14.

- Corte total de Mariquita Sánchez de Thompson, entre avenida de los Italianos y avenida Int. Hernán Giralt, desde la medianoche hasta las 14.

- Corte total de la avenida Pres. Figueroa Alcorta hacia el norte, desde las vías del tren Mitre hasta avenida Dorrego, desde las 22 del sábado hasta las 14 de este domingo.

- Cortes totales, momentáneos y sucesivos en el trazado de la carrera, desde las 4 hasta las 13.30.

- Cortes totales del acceso a la Autopista Illia por avenida Libertador y de las salidas por avenida Dorrego y avenida de los Ombúes, desde las 7 hasta las 14.