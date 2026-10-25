Jeremy Clarkson generó controversia al criticar a Franco Colapinto por su nacionalidad

Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- Un intenso intercambio de opiniones se produjo en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas. El presentador británico Jeremy Clarkson provocó un fuerte rechazo al realizar comentarios polémicos sobre el piloto argentino Franco Colapinto, lo que llevó a una rápida respuesta por parte de Alpine y del círculo cercano al deportista.

En una entrevista con Sky Sports F1, junto a los analistas Martin Brundle, Naomi Schiff y Simon Lazenby, Clarkson hizo referencia de manera irónica a la penalización técnica que obliga al pilarense a retroceder diez posiciones en la grilla tras clasificar en el 14° lugar. Al ser preguntado sobre las posibilidades del equipo, el exconductor de Top Gear comentó: "Franco tiene una penalización en la parrilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo le daría una por eso. Pero, en fin, eso es solo por lo que pasó cuando fuimos allí".

Sus declaraciones hicieron alusión a los incidentes ocurridos en 2014 durante el rodaje de un especial de Top Gear en la Patagonia, donde Clarkson condujo un Porsche 928 con la matrícula "H982 FKL", lo cual fue interpretado como una provocación relacionada con la Guerra de las Malvinas de 1982.

El conflicto resultó en protestas locales, ataques a la comitiva y la huida del equipo hacia Chile. A pesar de que el productor Andy Wilman defendió la elección de la matrícula como una mera coincidencia, las autoridades de Río Grande y Tolhuin declararon a Clarkson persona no grata.

El impacto de sus palabras fue notable, dado que se produjeron en el hospitality de Alpine, donde Clarkson había sido invitado por la cercanía de su granja con la sede de Enstone y tras tomarse fotos con Flavio Briatore. Ante la repercusión de sus comentarios, la escudería emitió un comunicado oficial: "Somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado en Austin. Se trata de una opinión personal que no se alinea con nuestros valores. Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro respaldo".

Además, Jamie Campbell-Walter, representante británico de Colapinto, condenó enérgicamente las afirmaciones en X: "Los comentarios sobre la nacionalidad de Franco fueron completamente inaceptables. No hay lugar para observaciones como esta en la Fórmula 1. Franco y sus seguidores merecen algo mejor".

La penalización del argentino se debe exclusivamente al uso de una cuarta unidad de electrónica de control en la temporada. Después de la clasificación, Colapinto comentó las dificultades que enfrentó debido a los baches del circuito y se mostró confiado en poder demostrar un ritmo competitivo para avanzar durante la carrera.