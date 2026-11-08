Independiente se despide de la clasificación a copas internacionales por fair play

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- Independiente ha quedado fuera de la carrera por las copas internacionales de 2027 a través de la Tabla Anual 2026 al finalizar en el decimocuarto puesto de la clasificación general, siendo superado por Defensa y Justicia por el criterio de desempate de la tabla de fair play.

A pesar de haber conseguido una victoria de 2 a 1 ante Deportivo Riestra en Avellaneda y haber alcanzado los octavos de final del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Jadson Viera se ha visto imposibilitado de acceder a la clasificación acumulada debido a la igualdad en todos los aspectos deportivos con el conjunto de Florencio Varela.

Después de 32 jornadas disputadas en la temporada, ambos equipos concluyeron con 47 puntos, una diferencia de gol de +3, 39 goles a favor y 36 en contra.

Ante esta paridad, las autoridades aplicaron el artículo 24.3 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol, que estipula en su inciso c) que la posición final se determina según el rendimiento en la Tabla General de Fair Play.

Este sistema implementado por la AFA otorga 1000 puntos iniciales a cada club y descuenta una unidad por tarjeta amarilla, cuatro por doble amonestación y cinco por expulsión directa.

Defensa finalizó con 885 puntos y ocupó el decimotercer lugar, superando los 875 puntos acumulados por Independiente, a pesar de que los futbolistas Maximiliano Porcel, Tiziano Perrotta, Santiago Sosa y Valentín Loza recibieron tarjetas amarillas en su última derrota ante Boca Juniors.

La posición en el decimocuarto puesto ha dejado a Independiente sin acceso a los cupos adicionales para la Copa Sudamericana 2027, que podrían llegar hasta el decimotercer puesto si se liberan plazas por parte de los campeones locales y continentales, considerando que Belgrano ya tiene asegurado su lugar en la Copa Libertadores como ganador del Torneo Apertura.

Si el equipo de Avellaneda hubiera anotado un gol más frente a Deportivo Riestra, sellando un 3-1, su diferencia de gol habría alcanzado +4, permitiéndole superar a Barracas Central por mayor cantidad de goles a favor y posicionarse en el duodécimo lugar general.

Con este resultado, el club de Avellaneda enfrentará su segundo año consecutivo sin competencia internacional, repitiendo la ausencia de 2026.

La última participación continental de Independiente fue en la Copa Sudamericana 2025, donde fue descalificado en octavos de final ante Universidad de Chile debido a incidentes en su estadio. Su última aparición en la Copa Libertadores fue en 2018, cuando fue eliminado en cuartos de final por River Plate.

El único camino que le queda a la institución para acceder a torneos internacionales en 2027 es consagrarse campeón del actual Torneo Clausura, lo que le otorgaría la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En el marco de dicho certamen, Independiente terminó en la séptima posición de la Zona A tras el empate entre Newell's e Instituto de Córdoba, y deberá enfrentar a Argentinos Juniors —segundo de la Zona B— en la llave de octavos de final, programada para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.