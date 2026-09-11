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El accidente de Tasanapol Inthraphuvasak sacudió la Fórmula 2 en el Gran Premio de España

El piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un accidente en la práctica libre, pero salió ileso tras el impacto en el Circuito de Madring.

11/09/2026 | 09:44Redacción Cadena 3

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El accidente de Tasanapol Inthraphuvasak sacudió la Fórmula 2 en el Gran Premio de España

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Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- El piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART) preocupó a todos durante la práctica libre del Gran Premio de España en la Fórmula 2 al protagonizar un muy fuerte accidente.

El tailandés se estrelló con uno de los paredones del Circuito de Madring y su monoplaza se terminó prendiendo fuego.

Sin embargo, y pese a la gran preocupación que generó esta situación, Inthraphuvasak pudo salir sin mayores inconvenientes de su auto para tranquilidad de todos.

El Circuito de Madring, que se estrenó este año, es nuevo en el calendario y varios pilotos habían advertido que podía llegar a ser un fin de semana caótico.

En lo que respecta al desarrollo de la sesión, el mejor tiempo fue para el búlgaro y líder del campeonato, Nikola Tsolov (Campos Racing), quien registró un tiempo de 1:47,059, mientras que el argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) tuvo una destacada actuación al finalizar en la segunda colocación, a solo 110 milésimas.

El argentino, que viene de sumar un punto en el GP de Italia, busca conseguir una buena regularidad que le permita encarar de manera positiva la recta final de la temporada.

La actividad en la Fórmula 2 continuará a las 10 de la mañana (hora de Argentina) con la clasificación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la práctica libre?
El piloto Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un fuerte accidente al estrellarse contra un paredón.

¿Quién es el piloto involucrado?
Tasanapol Inthraphuvasak, un piloto tailandés que compite para ART.

¿Dónde tuvo lugar el accidente?
En el Circuito de Madring, que es nuevo en el calendario de la Fórmula 2.

¿Cuál fue el resultado del accidente?
El piloto salió ileso a pesar de que su monoplaza se prendió fuego tras el impacto.

¿Cuándo se reanuda la actividad?
La clasificación de la Fórmula 2 está programada para las 10 de la mañana (hora de Argentina).

[Fuente: Noticias Argentinas]

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