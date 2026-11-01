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D´Onofrio criticó la expulsión de Martínez Quarta en el Superclásico: "Qué ladrones que son"

La expulsión del defensor de River, Lucas Martínez Quarta, a los siete minutos del primer tiempo por una falta sobre Merentiel generó la indignación del ex presidente del club, Rodolfo D´Onofrio.

01/11/2026 | 16:54Redacción Cadena 3

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D´Onofrio explotó contra el arbitraje.

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Buenos Aires, 1° de noviembre (NA) -- El ex presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, expresó su descontento en redes sociales tras la expulsión del defensor Lucas Martínez Quarta en el Superclásico contra Boca. Su mensaje fue contundente: "Qué ladrones que son".

D´Onofrio, quien ha sido el presidente más exitoso en la historia del club, mostró su desacuerdo con la decisión del árbitro Nicolás Ramírez, quien decidió expulsar a Martínez Quarta a los siete minutos del primer tiempo por una falta sobre el delantero uruguayo de Boca, Miguel Merentiel.

El ex mandatario del "Millonario" no se detuvo allí y agregó: "Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto".

Para agravar la situación, Boca logró abrir el marcador antes de la media hora de juego gracias a un cabezazo del defensor Luciano Di Lollo, tras una precisa ejecución de tiro de esquina del colombiano Sebastián Villa.

Con este triunfo, Boca alcanzó una victoria crucial ante su eterno rival, que le permite ascender momentáneamente a la cima de la tabla anual que define el título de Campeón de Liga.

Por su parte, River todavía no ha conseguido asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el Superclásico?
La expulsión de Lucas Martínez Quarta generó controversia y la reacción de Rodolfo D´Onofrio.

¿Quién fue expulsado?
Lucas Martínez Quarta, defensor de River, fue echado por el árbitro Nicolás Ramírez.

¿Cuándo ocurrió la expulsión?
A los siete minutos del primer tiempo, Martínez Quarta recibió la tarjeta roja.

¿Qué dijo D´Onofrio sobre la expulsión?
El ex presidente de River afirmó: "Qué ladrones que son" en sus redes sociales.

¿Cuál fue el resultado del partido?
Boca ganó el Superclásico, posicionándose en la cima de la tabla anual.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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