Conmebol anunció horarios de las finales de Libertadores y Sudamericana para Estudiantes y Boca
Estudiantes y Boca ya conocen las fechas y horarios de sus partidos decisivos en las competiciones internacionales. La Libertadores se jugará el 28 de noviembre y la Sudamericana el 21 del mismo mes.
FOTO: Estudiantes y Boca jugarán la final de ambas competencias.
Buenos Aires, 31 octubre (NA) - La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha comunicado que la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras se llevará a cabo a las 17:00 del sábado 28 de noviembre. Por su parte, la final de la Sudamericana, que enfrentará a Boca y Atlético Mineiro, se disputará a las 19:30 (hora Argentina) del sábado 21.
El horario de la final de la Libertadores será el mismo para Argentina, Brasil y Uruguay. No obstante, el horario de la Sudamericana ha sido establecido para que inicie a las 17:30 en Barranquilla, Colombia, donde se llevará a cabo el encuentro.
Ambos partidos están programados con una semana de diferencia. Además, se ha confirmado que la Recopa Sudamericana entre los ganadores de ambas competencias se jugará en 2027, aunque aún se deben definir las fechas de los partidos de ida y vuelta.
En el caso de Estudiantes, esta semana se respiró alivio tras el rechazo del reclamo de Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo, lo que asegura la participación del "Pincha" en la final.
Por su parte, Rodolfo Arruabarrena podría contar con Tomás Aranda y Adam Bareiro en Boca, quienes se encuentran en proceso de recuperación de lesiones y podrían estar listos para las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield, programadas para el sábado 14 de noviembre.
Lectura rápida
¿Cuándo se jugará la final de la Libertadores?
El partido se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre a las 17:00 (hora Argentina).
¿Quiénes juegan la final de la Sudamericana?
En la final se enfrentarán Boca y Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre a las 19:30.
¿Dónde se disputará la final de la Sudamericana?
El encuentro se llevará a cabo en Barranquilla, Colombia.
¿Qué sucedió con el reclamo de Flamengo?
El reclamo por la inclusión de Marcos Rojo fue desestimado, asegurando la participación de Estudiantes en la final.
¿Quiénes podrían jugar en Boca?
Tomás Aranda y Adam Bareiro están en proceso de recuperación y podrían participar en la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield.
[Fuente: Noticias Argentinas]