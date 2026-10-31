Conmebol anunció horarios de las finales de Libertadores y Sudamericana para Estudiantes y Boca

Buenos Aires, 31 octubre (NA) - La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha comunicado que la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras se llevará a cabo a las 17:00 del sábado 28 de noviembre. Por su parte, la final de la Sudamericana, que enfrentará a Boca y Atlético Mineiro, se disputará a las 19:30 (hora Argentina) del sábado 21.

El horario de la final de la Libertadores será el mismo para Argentina, Brasil y Uruguay. No obstante, el horario de la Sudamericana ha sido establecido para que inicie a las 17:30 en Barranquilla, Colombia, donde se llevará a cabo el encuentro.

Ambos partidos están programados con una semana de diferencia. Además, se ha confirmado que la Recopa Sudamericana entre los ganadores de ambas competencias se jugará en 2027, aunque aún se deben definir las fechas de los partidos de ida y vuelta.

En el caso de Estudiantes, esta semana se respiró alivio tras el rechazo del reclamo de Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo, lo que asegura la participación del "Pincha" en la final.

Por su parte, Rodolfo Arruabarrena podría contar con Tomás Aranda y Adam Bareiro en Boca, quienes se encuentran en proceso de recuperación de lesiones y podrían estar listos para las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield, programadas para el sábado 14 de noviembre.