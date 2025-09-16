Cómo ver en vivo River vs Palmeiras por la Copa Libertadores de 2025

FOTO: Cómo ver en vivo River vs Palmeiras por la Copa Libertadores

River recibe a Palmeiras este martes, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Monumental, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

El conjunto de Marcelo Gallardo se enfrenta nada menos que al mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos.

El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito.

Probables formaciones de River vs Palmeiras por Copa Libertadores

River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Cómo ver en vivo River vs Palmeiras

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.