River terminó con la sensación de poder dar vuelta una serie que estaba perdida
18/09/2025 | 00:10Redacción Cadena 3
FOTO: "El Millonario" cayó de local ante Palmeiras.
Copa Libertadores. Palmeiras derrotó a River 2-1 en Núñez y “El Millo” debe ganar por dos en Brasil
Fue por la ida de cuartos. “El Verdao” se impuso con tantos de Gómez y Roque. Martínez Quarta, sobre el final, descontó para “La Banda”. La revancha se disputará en una semana en San Pablo.
